Лох-несское чудовище найдут при помощи ДНК-тестов

Новозеландский учёный попробует найти следы ДНК неизвестных животных в пробах воды из шотландского озера Лох-Несс.

Профессор Нил Геммель (Neil Gemmell) из новозеландского Университета Отаго собирается решить проблему поиска мифического чудовища из шотландского озера Лох-Несс при помощи ДНК-тестов. Он собирается сделать заборы проб воды, после чего искать в них следы неизвестной ДНК методами, используемыми криминалистами, сообщает NewsHub.

При помощи достижений современной криминалистики учёные попробуют найти лох-несское чудовище Фото: © EAST NEWS

Геммель говорит: "Все крупные организмы теряют клетки, перемещаясь по окружающей их среде. Новые геномные технологии достаточно чувствительны, чтобы обнаружить их, и мы можем сравнить найденные фрагменты ДНК с имеющимися в базах данных, в которые внесено большинство известных живых существ. Если бы в озере жило что-то необычное, эти ДНК-инструменты могли бы предоставить тому доказательства".

Забор проб будет осуществлён уже в 2017 году. Британские учёные пообещали помочь в этом вопросе. Однако, по их мнению, не так важно, будет найдено в озере что-то или нет: на взгляды обывателей это не повлияет. Лох-несское чудовище — это городская легенда. В ней рассказывается о том, что в шотландском озере Лох-Несс обитает большое чудовище. Направление исследований по поискам этого мифического персонажа относится к псевдонауке криптозоологии.

О том, как используется криминалистами метод анализа ДНК для опознания тел погибших, можно прочитать в большом материале Лайфа "Идентификация жертв авиакатастроф по ДНК: как и зачем?".