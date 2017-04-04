Барсук похоронил целого телёнка (видео)

Американские барсуки оказались способны хоронить тела больших размеров, что должно сильно влиять на экологию тех регионов, где они обитают.

Учёные из США провели эксперимент, доставив в пустыню несколько трупов телят и оставив их там под присмотром камер. Неожиданно выяснилось, что одна из туш не была съедена падальщиками. Её захоронил один-единственный американский барсук — небольшое животное весом всего в несколько килограммов. Соответствующая статья опубликована в Western North American Naturalist.

Барсуки оказались настоящими могильщиками. Они хоронят трупы очень крупных животных и предотвращают распространение инфекций Фото: © Flickr/Ian Blacker

Авторы работы отмечают, что камеры зафиксировали попытки закопать две разные туши со стороны двух американских барсуков (Taxidea taxus). Закопанные туши не видны другим хищникам и падальщикам — в том числе воздушным. Один из барсуков смог захоронить тушу телёнка полностью, второй — лишь частично. Оба они вырыли в районе останков норы, где провели шесть-семь недель, пока не доели закопанную добычу.

Исследователи отмечают, что такое поведение барсуков было известно и раньше, но в отношении мёртвых животных меньших размеров. Чтобы справиться с закапыванием крупного копытного, небольшому барсуку требуется много времени — на видео выше он потратил на весь процесс пять суток. Это предполагает способность к долговременному планированию усилий и настойчивости в достижении цели. То, что одно из двух животных бросило работу на полдороге, показывает, что не все особи данного вида обладают этими качествами в равной мере.

Закапывая туши, барсуки предотвращают распространение инфекционных заболеваний от разлагающихся трупов. Также они не дают птицам-падальщикам и наземным животным использовать значимый пищевой ресурс. В итоге Taxidea taxus заметно влияют на ситуацию в тех экосистемах, где они обитают.