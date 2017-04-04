"Роскосмос" задумался о прекращении пилотируемых полётов

Вместо них вице-премьер Дмитрий Рогозин предлагает изучать космос беспилотными миссиями.

На заседании экспертного совета Военно-промышленной комиссии России, прошедшем 31 марта 2017 года, поднимались вопросы дальнейшего развития российской космической отрасли. Как заявил на заседании вице-премьер Дмитрий Рогозин, сейчас требуется решить, зачем нужен человек на орбите, а если ответа на этот вопрос нет, то оценить, не стоит ли сосредоточиться на освоении космоса только автоматами. Об этом сообщают "Ведомости".

Дмитрий Рогозин задумался о прекращении использования пилотируемых космических кораблей Фото: ©РИАНовости/Алексей Филиппов

Также генеральный конструктор по пилотируемым системам "Роскосмоса" Евгений Микрин сообщил о том, что российский экспериментальный модуль "Наука" будет отправлен до конца 2018 года. Лайф уже рассказывал о причинах такого переноса. Ранее предполагалось осуществить запуск до конца 2017 года, однако из-за проблем с переборкой двигательной системы модуля сроки были сдвинуты на год.

Зашёл разговор и о создании собственной ракеты-носителя с многоразовой первой ступенью, как у компании Илона Маска SpaceX. Начать работу по такому носителю, согласно стратегии, планируется с 2028 года, а по многоразовой ступени — с 2030 года. Сверхтяжёлую ракету Россия предполагает получить в 2035 году.

Такие широкие временные рамки связаны с недостаточностью бюджетов в российской космонавтике и невозможностью вести работы по направлениям, не предусмотренным Федеральной космической программой. Подробнее о ней и о том, почему откладывается полёт к Луне, можно прочитать в большом материале Лайфа "Схватка двух ёкодзун. Космические госкорпорации не дают России полететь на Луну". А о том, насколько на самом деле обоснован отказ от полётов в космос с участием человека, можно узнать из статьи "Космонавт не нужен. Будущее пилотируемых полётов".