В норвежское хранилище "судного дня" поместили на хранение информацию

Рядом с Всемирным хранилищем семян на Шпицбергене начало функционировать и хранилище самых важных для человечества данных.

На Шпицбергене построили хранилище "судного дня" для данных. Норвежская компания Piql помещает туда информацию, которую необходимо уберечь и передать выжившим представителям человечества в случае глобальной катастрофы, сообщает Gizmodo.com.

Задача такого хранилища — не допустить уничтожения важнейших для всего человечества сведений в результате возможных глобальных катастроф, таких как падение астероида, ядерная война или глобальное потепление. Бункер находится на 120-метровой глубине в посёлке Лонгйир в Шахте-3 — заброшенной угольной шахте, расположенной рядом с Всемирным хранилищем семян. Банк информации оборудован взрывобезопасными дверьми и шлюзовыми камерами.

В Норвегии начало работать хранилище информации "судного дня". "Герои-3" и все песни Егора Крида уже там! Фото: © AP/EAST NEWS

Каждой стране будет предоставлено место, где она сможет сберечь самую важную информацию. Данные переводятся на специальную плёнку — она способна храниться не портясь от 500 до 1000 лет. Больше всего процесс сохранения данных похож на печать на плёнке больших по размеру QR-кодов.

Пока интернет и серверы все ещё функционируют, сохранённые данные будут оставаться доступными для поиска в Интернете. Аналоговое хранилище считается более надёжным, чем цифровое. Никаких специальных кодеков, обновлений или операционных систем не потребуется для расшифровки информации в случае, если планета пострадает от какой-нибудь глобальной катастрофы.

Ранее в хранилище было доставлено несколько тысяч образцов семян из разных стран. Семена помещены в запечатанные конверты, затем упакованы в пластиковые четырёхслойные пакеты и помещены в контейнеры, стоящие на металлических полках. Низкая температура (–18 градусов Цельсия) и ограниченный доступ кислорода должны обеспечить длительную сохранность семян.