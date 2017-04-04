Необоснованный страх перед атомной энергетикой сделал американцев глупее

Средняя доза облучения, полученная населением после аварии на АЭС "Три майл айленд" в США, составила менее процента от обычной годовой дозы, зато закрытие реакторов нанесло реальный и очень значительный ущерб здоровью местных детей.

Эдсон Севернини (Edson Severnini) из Университета Карнеги — Меллон (США) оценил масштаб вреда, который страх перед атомной энергетикой нанёс здоровью детей после аварии на АЭС "Три майл айленд" в 1979 году. Как выяснилось, закрытие двух ядерных реакторов и их замена на угольные теплоэлектростанции (ТЭС) привела к падению среднего веса новорождённых в соответствующих округах на 5,4 процента. Такого снижения достаточно, чтобы дети получили склонность к ряду болезней, задержку в росте, а во взрослом возрасте — меньший IQ и меньший средний доход. Соответствующая статья опубликована в Nature Energy.

Замена отдельных АЭС на ТЭС в США привела к падению веса местных детей на 5,4%. В результате они болели чаще и во взрослой жизни имели меньший средний доход и IQ меньше, чем у их сверстников из других городов Фото: © EAST NEWS

После аварии на АЭС "Три майл айленд", несмотря на отсутствие от неё вреда для здоровья окружающего населения, власти ужесточили требования к АЭС. Это привело к закрытию в 1985–1988 годах двух реакторов, бывших в ведении Управления ресурсами бассейна Теннесси. Закрытие, как выяснил Севернини, было полностью скомпенсировано ростом выработки угольных ТЭС в тех же районах. Около самой крупной из таких ТЭС концентрация микрочастиц, образующихся при сгорании ископаемого топлива, выросла с 40 до 50 микрограммов на кубометр воздуха. Согласно статистике, средний вес новорождённых в округе рядом с этой ТЭС упал на 5,4 процента. В абсолютных числах это 134 грамма.

Автор ссылается на более ранние исследования, которые показывают, что дети с меньшим весом при рождении во взрослой жизни в среднем имеют меньший коэффициент интеллекта (IQ) и уровень заработков. Микрочастицы, как считается, поступают к плоду через плаценту и негативно влияют на его развитие, в том числе — развитие мозга. По оценкам на базе предшествующих работ, снижение веса на 5,4 процента значит, что средние доходы родившихся вблизи данной ТЭС снизились относительно нормы на 0,7 процента. Финансовые потери каждого рождённого в округе с упомянутой угольной ТЭС от закрытия этих реакторов составили тысячи долларов.

К сожалению, исследователь не взялся за более сложную задачу — выяснить, насколько закрытие этой пары реакторов повлияло на смертность в районах близ угольных ТЭС, компенсировавших выбывшие реакторы. Однако известно, что от тепловой энергетики в США преждевременно умирает по 50 000 человек в год. Для сравнения: число преждевременно погибших от катастрофы на ЧАЭС — 4000 человек за весь период с 1986 года.

Работа имеет большое практическое значение. Известно, что из-за необоснованной радиофобии доля АЭС в мировой выработке электроэнергии упала с 18 процентов в 1996 году до 10 сегодня. В основном падение выработки энергии компенсировали за счёт ТЭС — так же, как в описываемой работе. В дальнейшем страны Европы и Япония планируют полностью вывести АЭС из использования. В Германии этот процесс уже идёт. Хотя где-то АЭС и заменяют энергией ветровых и солнечных электростанций, такая замена часто ведёт к росту сжигания угля.

Впрочем, не стоит ожидать, что результаты исследования остановят вывод АЭС из строя. "Зелёные" движения популярны по всему миру. В то же время системы массового образования в большинстве стран мира сравнительно слабы. Они не могут обеспечить основной массе граждан способность самостоятельно формировать взвешенное мнение по сложным вопросам. Подавляющее большинство из них не знает, что тепловая энергетика убивает сотни тысяч человек в год по всему миру, а атомная за всю свою историю не убила и пяти тысяч.

О том, сколько людей по всему миру погибло из-за страха перед АЭС, можно узнать в материале Лайфа "Чернобыль: ждать ли повторения?"