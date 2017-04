Выдача прав нелегальным мигрантам улучшила ситуацию на дорогах США

Нелегалы в Калифорнии больше не рискуют депортацией при попытке получить водительские права, поэтому они перестали нарушать ряд законов, касающихся дорожного движения, что улучшило транспортную ситуацию.

Исследователи из США и Швейцарии установили, что выдача прав нелегальным мигрантам в Калифорнии не только не привела к росту аварийности или числа смертельных ДТП, как опасались до того, но и улучшила ситуацию на дорогах. Соответствующая статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Калифорния начала выдавать права нелегальным мигрантам. Это уменьшило процент попыток сбежать с места ДТП и улучшило ситуацию на дорогах Фото: © illegalaliencrimereport.com

Авторы изучили изменения в количестве и характере ДТП в Калифорнии после 2015 года, когда мигранты-нелегалы получили здесь возможность иметь водительские права или пользоваться своими. За это время нелегалам вручили более 600 000 таких документов. Смертность в ДТП и их общее количество не изменились. Зато число побегов с места ДТП после столкновения с другой машиной резко уменьшилось — примерно на 4000 случаев в год, или на 7–10%.

В январе 2015 года в Калифорнии был введён в действие закон AB60, по которому нелегальным мигрантам в этом штате можно получать водительские права или использовать свои, если они уже есть. Ни лицам, выдающим права, ни транспортной полиции, проверяющей такие документы на дороге, нельзя сообщать в миграционную службу о том, что они встретили нелегального мигранта. Благодаря этому они перестали бояться иметь права и водить на легальной основе.

До этого нелегалы также водили, пользуясь тем, что всех тотально проверить сложно (в США много автомобилей и мало полицейских, отвечающих за дорожное движение). Однако при ДТП, боясь задержания и депортации, а также ареста машины, мигранты чаще всего уезжали с места происшествия. И даже если они оставались, толку от этого было немного — страховки у них тоже не было, либо они не были в неё вписаны (из-за отсутствия прав). В итоге пострадавшие в столкновении с ними часто были вынуждены оплачивать ремонт исключительно из своего кармана. Если же нелегалов на дороге пробовала задержать полиция, они часто пробовали оторваться, что иногда вело к новым ДТП — уже в ходе погони.