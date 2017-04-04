В 2017 году с космодрома Восточный запустят два "Союза"

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В 2017 году с космодрома Восточный запустят два "Союза"

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Фото: © РИА Новости

Подготовка к запуску ведётся полным ходом. Полезной нагрузкой пусков станут спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор".

На сайте ракетно-космического центра "Прогресс" появилась информация, что с космодрома Восточный в течение 2017 года состоится два пуска ракет "Союз-2". В ходе них в космос могут быть отправлены спутники серии "Канопус" и аппарат "Метеор".

В 2017 году с космодрома Восточный запустят вдвое больше ракет, чем в 2016 году. Оба запуска состоятся в конце года

Как сообщается на сайте, совет главных конструкторов подтвердил, что ход опытно-конструкторских работ по космодрому Восточный обеспечивает проведение двух пусковых кампаний в конце 2017 года. Вообще, в "Роскосмосе" планируют, что с 2018 года с Восточного будет совершаться от шести до восьми запусков ежегодно.

Ранее, в феврале 2017 года, стало известно, что для запусков с космодрома Восточный придётся изготовить новые ракеты-носители "Союз-2", так как уже имеющиеся технически могут быть запущены только с Байконура. Ракетно-космический центр "Прогресс" уже начал подготовку к производству новых ракет "Союз-2" в версии для космодрома Восточный специально для запуска спутников "Метеор" и "Канопус".

В настоящее время на космодроме Восточный специалистами ФГУП ЦЭНКИ производится монтаж технологического оборудования для разгонного блока "Фрегат". Это делается для обеспечения одного из двух пусков, запланированных на 2017 год.

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