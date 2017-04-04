Россия создаст сеть подводных заправок для дронов

Ими будут пользоваться многочисленные промышленные и военные роботы, работающие на арктическом шельфе.

Россия хочет построить сеть специальных подводных электрозарядных станций для роботов, действующих на арктическом морском шельфе. Запуск первой "подводной АЗС" намечен на 2020 год, сообщают Известия.

Россия создаст первую электрозарядную станцию для подводных роботов Кадр из мультфильма "Губка Боб — квадратные штаны"

Каждая станция будет необитаемым энергетическим комплексом с атомным реактором на борту, вырабатывающим электроэнергию. Подзарядить свои батареи там смогут многочисленные подводные роботы, которым предстоит добывать полезные ископаемые, монтировать подводные заводы по добыче нефти и газа, а также выполнять военные функции.

В настоящее время прототип первого подводного энергетического комплекса, созданный ЦКБ "Рубин", сертифицирован по нормам ядерной безопасности МАГАТЭ и находится на испытаниях в Крыловском научном центре. Его мощность 24 мегаватта, а автономность около 30 лет. Без посещения человеком станция может проработать 8000 часов.

Доставку на морское дно модуля и другого оборудования для развёртывания рабочей инфраструктуры планируется осуществлять специальным пилотируемым катамараном длиной около 18 метров и с возможностью погружения на глубину в 400 метров.

Первый серийный образец подводной атомной станции создаётся в рамках федеральной программы развития Арктики до 2020 года.