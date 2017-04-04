Клещ в янтаре помог найти древнейшую кровь обезьян

Обнаружен уникальный образец древнего янтаря: в нём сохранился клещ, напившийся крови обезьян ещё десятки миллионов лет назад.

В кусочке янтаря возрастом более 20 миллионов лет удалось идентифицировать древнего иксодового клеща, а также клетки крови его хозяина и их паразита. Об этом рассказывает статья, опубликованная в Journal of Medical Entomology.

Учёным практически удалось заполучить уникальный препарат ДНК приматов, живших 20–30 миллионов лет назад. Редкий образец древнего янтаря, представленный профессором Университета штата Орегон Джорджем Пойнаром (George Poinar), заключает напитавшегося кровью и погибшего клеща. Внутри клеща содержатся эритроциты его хозяина и паразитирующие на них простейшие.

По словам профессора Пойнара, история с янтарём случилась 20–30 миллионов лет назад, когда обезьяны занимались грумингом — уходом за шерстью. Крошечные отверстия, оставленные в спинке иксодового клеща Ambylomma, могут указывать на то, что паразита удалось сковырнуть с кожи с помощью острой палочки. Видимо, тут же он и упал в смолу, где погиб. Там же он сохранился на миллионы лет вместе с кровью, частично вытекшей наружу через отверстия. "Кровяные клетки, инфицированные паразитами, можно увидеть в потрясающих деталях", — говорит Пойнар.

Современные виды клещей Ambylomma переносят множество болезней и питаются кровью самых разных животных, от амфибий до людей. Однако внутри эритроцитов в образце Пойнар идентифицировал простейших споровиков Piroplasmida, похожих на те, что поражают млекопитающих, вызывая пироплазмоз. Этот факт в совокупности с наличием отверстий, указывающих на то, что клещ был извлечён при груминге, говорит, что наиболее вероятным донором крови для паукообразного была обезьяна.

В янтаре нашли древнего клеща, а в нём — эритроциты обезьяны, возраст которых более 20 млн лет. Это самые старые известные клетки крови Фото: © Flickr/Oregon State University

Впрочем, профессор Пойнар добавляет, что извлечь ДНК он пока не пытался, опасаясь за сохранность уникального образца. "Помимо того, что это первые найденные красные кровяные клетки древнего млекопитающего, это ещё и первые ископаемые останки гемопаразитов, — пишет учёный. — Они указывают, что связь между пироплазмами и клещами существовала уже к третичному периоду (между гибелью динозавров 65 миллионов лет назад и последним ледниковым периодом 1,8 миллиона лет назад, когда сформировался наш вид. — Прим. Лайфа)".