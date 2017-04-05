Биологи: Лекарство из аюрведы помогает при бессоннице

Триэтиленгликоль, компонент традиционно используемого в аюрведе растения ашвагандха, помог мышам заснуть здоровым сном.

Группа учёных из Университета Цукубы (Япония) показала, что триэтиленгликоль (ТЭГ), один из компонентов растения ашвагандха, помогает мышам заснуть. При этом, в отличие от других снотворных, он практически не снижает долю времени быстрого сна, совершенно необходимого для нормального функционирования мозга и организма в целом. Таким образом, ТЭГ может стать первым "естественным снотворным", обеспечивающим сон, по структуре практически идентичный натуральному. Научная статья опубликована в журнале PLoS ONE. Кратко об открытии сообщает портал "Нейроновости".

Ашвагандха (Withania somnifera) — одно из главных растений в аюрведе, традиционной системе народной медицины Индии. Адепты этой системы утверждают, что оно обладает снотворным эффектом, но, какой именно компонент растения его обеспечивает, известно не было. Чтобы выяснить это, японские учёные давали мышам пить водные либо спиртовые экстракты ашвагандхи (а контрольной группе — воду). Параллельно с этим у грызунов снимали электроэнцефалограмму и электромиограмму, чтобы отследить активность их мозга и мышц соответственно.

Результаты экспериментов показали следующее. Водный экстракт листьев ашвагандхи способствовал увеличению времени фазы медленного сна, но при этом мало влиял на длительность фазы быстрого сна. Аналогичный спиртовой экстракт не оказал никакого влияния на сон. При этом в первом содержится много триэтиленгликоля, а во втором его практически нет, так как в спирте ТЭГ растворяется хуже. Учёные предположили, что триэтиленгликоль и есть тот активный компонент, который вызывает физиологически здоровый сон. Дополнительные эксперименты, в которых мышам давали пить чистый раствор триэтиленгликоля (10–30 мг в расчёте на одно животное), подтвердили это предположение: раствор оказывал на грызунов схожее с водным экстрактом действие.

Спиртовой экстракт листьев аюрведического растения ашвагандха может стать первым снотворным, дающим полноценный по структуре сон Фото: © Luca Tettoni/Robert Harding/EAST NEWS/EAST NEWS

Бессонница и другие расстройства сна — частая жалоба людей среднего возраста. Эти симптомы проявляются при ряде распространённых заболеваний, таких как ожирение, сердечно-сосудистые патологии и депрессия. Сейчас в борьбе с расстройствами сна в основном используют синтетические препараты. Они обеспечивают сон с изменённой структурой. Фаза быстрого сна получается слишком короткой, а меж тем именно она наиболее важна для хорошего самочувствия и здоровья мозга. Животные, которых лишают фазы быстрого сна, умирают почти так же быстро, как те, кто совсем не спит. Поэтому экстракт листьев ашвагандха вполне может стать безопасной заменой синтетических снотворных.

Как бы то ни было, пока неизвестно, насколько действующее вещество использованных экстрактов, ТЭГ, безопасно для людей. Пока что триэтиленгликоль используют в промышленности в качестве пластификатора — добавки к полимерам, обеспечивающим им эластичность. Также ТЭГ применяется для дезинфекции. Учёные будут проводить дальнейшие исследования на животных, чтобы подтвердить безопасность этого вещества.