Google Finance: Tesla стала самой дорогой автомобильной компанией США

Почти сразу после того, как производитель электромобилей обогнал по цене Ford, его рыночные успехи позволили акциям Tesla обогнать в цене и General Motors.

4 апреля 2017 года цена за акцию Tesla превысила 300 долларов, а общая капитализация компании, по данным Google Finance, достигла 52 миллиардов долларов. У General Motors, производящей в сто раз больше автомобилей в год и до 4 апреля бывшей самым дорогим автопроизводителем в США, общая стоимость примерно 48,7 миллиарда долларов. В то же время, по данным Yahoo! Finance, цифры слегка отличаются и General Motors всё ещё незначительно дороже. Аналитики отмечают, что происходящее связано с уверенностью инвесторов в чрезвычайно быстром росте продаж технически более передовой Tesla уже в ближайшем будущем. О происходящем пишет Electrek.

Обогнав Ford, Tesla продолжает рост капитализации и теперь обходит даже лидера отрасли General Motors Фото © Tesla

Tesla выпустила в 2016 году менее 80 тысяч электромобилей (объём продаж семь миллиардов долларов), в то время как General Motors сделала примерно 10 миллионов машин (продажи — 166 миллиардов долларов). С чисто экономической точки зрения, без учёта разного характера бизнеса компаний, цена Tesla выглядит завышенной. Однако, как отмечает ряд наблюдателей, рынок исходит из того, что производство обычных автомобилей в будущем будет только сокращаться, а электромобилей — расти. Поэтому сравнивать объёмы продаж этих двух компаний не вполне верно. Так, изготовители конных экипажей в начале XX века тоже имели объём продаж выше, чем у Ford. Однако, в силу разных рыночных перспектив, стоимость этих производителей была сравнима.

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General Motors с начала этого года попробовала войти на новый рынок со сравнительно недорогим электромобилем Chevrolet Bolt. Однако её машина не располагает оборудованием для внедрения автопилота, так же как и возможностью быстро перезаряжать батарею. Машины Tesla на специальных скоростных заправках той же компании восполняют большую часть потерянного заряда за 30 минут. Осенью этого года Tesla планирует активировать полноценный автопилот на своих машинах. Обычные автопроизводители не планируют даже начинать выпуск таких машин как минимум до конца этого десятилетия. Всё это делает их позиции достаточно уязвимыми.

Бурный рост цен на акции автомобильной компании, управляемой Илоном Маском, обусловлен её хорошей производственной динамикой. В первом квартале этого года она продала 25 000 машин, а произвела порядка 27 000. Это на две трети больше, чем в первом квартале прошлого года. Однако планы на оставшиеся три квартала ещё амбициознее. Tesla ориентируется на удвоение годового объёма производства в 2017 году в сравнении с 2016 годом. До конца десятилетия она намерена добиться выпуска миллиона машин в год.

Большинство экспертов полагает, что такой быстрый рост производства вряд ли возможен технически. В то же время мало кто сомневается, что в следующем десятилетии компания будет выпускать миллионы электромобилей в год и сблизится c General Motors по объёмам продаж, если не обгонит её. Технологический разрыв по электромобильному сегменту и производству автопилотов между ними слишком велик, чтобы традиционный производитель мог преодолеть его в обозримом будущем.