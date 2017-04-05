Истинной причиной Брексита оказался прорыв гигантской плотины

Геологическое отделение Великобритании от Европы случилось не из-за подъёма уровня моря, а после прорыва 30-километровой плотины, соединявшей остров и континент.

Европейские учёные объяснили отделение Великобритании от материка 450 000 тысяч лет назад прорывом огромной дамбы водами крупного ледникового озера. Его следами геологи признали большие углубления на дне пролива Па-де-Кале, отделяющего остров от континента. Углубления возникли, когда семь гигантских водопадов быстро размыли скалистые породы, разломав огромную естественную дамбу. Соответствующая статья опубликована в Nature Communications.

450 000 лет назад семь гигантских водопадов из переполненного ледникового озера размыли дамбу, соединявшую Европу с Великобританией Фото: © wikipedia.org/NASA

Исследователи проанализировали размеры и особенности семи странных круглых углублений в скалистых породах на дне пролива Па-де-Кале. Все они достигают нескольких километров в поперечнике и сотни метров в глубину. Попытка смоделировать процессы, которые могли бы привести к появлению этих объектов, дала неожиданные результаты. Больше всего углубления похожи на те, что возникают у подножия водопадов из-за падающих с высоты потоков. Однако в Па-де-Кале они чрезвычайно велики, как будто образовавшие их водопады были невероятно огромными.

Расчёты показали, что для образования углублений в скальных породах требовалось падение больших объёмов воды с высоты не менее 100 метров. По геологическим данным, сходными параметрами обладала большая естественная дамба, соединявшая остров Великобритания и Европу 450 000 лет назад. К северу от неё находилась огромное ледниковое озеро, ограниченное с севера льдами и подпитывавшееся водами Рейна.

Когда воды там скопилось чересчур много, озеро переполнилось и пошло через дамбу. В семи точках оно образовало огромные водопады, которые постепенно разрушили плотину сверху. Наконец, 450 000 лет назад плотину размыло окончательно и море заняло пролив Па-де-Кале.