Большой ум ведёт шмелей к ранней смерти

Затраты на поддержание работы нервной системы оставляют "умным" шмелям меньше энергии для добывания пищи и ведут к их ранней смерти.

Учёные из Великобритании и Новой Зеландии провели эксперименты и наблюдения над группой из 85 земляных шмелей (Bombus terrestris). Те из насекомых, что показали более быструю обучаемость, в полевых условиях собирали столько же еды для своей колонии, что и "тугодумы". Более того, "умные" шмели быстрее умирали, поэтому общее количество ресурсов, добытых ими за всю жизнь оказалось меньше, чем у более "глупых". Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Самые "умные" шмели умирают раньше глупых: развитая нервная система требует больших затрат энергии и "не окупается" Фото: © Holger Casselmann

Авторы работы собрали 85 земляных шмелей и пометили каждого из них при помощи радиочастотной идентифицирующей метки. Затем всех особей пропустили через контролируемые лабораторные эксперименты, чтобы выяснить, кто из них обучался в незнакомой ситуации быстрее, а кто — медленнее. После этого насекомых вернули в полевые условия и наблюдали за ними на протяжении всего их жизненного цикла.

Результаты полевых наблюдений оказались неожиданными. Быстро обучавшиеся "умные" шмели делали в день столько же "кругов", собирая пыльцу в поле, что и плохо способные к обучению. Количество же собранной пыльцы за сутки было равным. При этом шмели-"интеллектуалы" быстрее погибали, из-за чего общее количество их добычи за всю жизнь было меньше, чем у долгожителей-"тупиц". Авторы работы списывают это на энергозатратность поддержания активной работы нервной системы. Возможно, у более "умных" шмелей оставалось меньше энергетических ресурсов для поиска пропитания, а пищи требовалось им больше, и всё вместе это могло вести к ранней смерти.

Менее очевидно, почему естественный отбор не выдавил из популяции всех быстро обучавшихся насекомых. Возможно, ответ на этот вопрос в том, что условия, в которых живут земляные шмели, бывают очень разными. Когда они проживают в экосистемах с большим количеством цветковых растений и с быстро меняющимся их видовым составом, умение быстро обучаться окупает себя. Исследователи же вели полевые наблюдения за насекомыми в стабильной экосистеме с умеренным разнообразием цветов. В таких условиях слишком "умственно развитые" добытчики были менее эффективны, чем их менее "развитые" сородичи.