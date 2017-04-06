Минобороны России проведёт испытания плавающего вездехода

Вездеход "Марс А-800" может двенадцать часов двигаться по любому типу местности и даже плавать.

Министерство обороны России в 2017 году проведёт масштабное изучение эффективности роботизированных гусеничных платформ разных разработчиков. Наряду с разработками других военно-промышленных предприятий покажет себя на испытаниях и "Марс А-800" компании "Аврора", сообщает "Военное.рф".

В ближайшем будущем у российских военных может появиться новый роботизированный вездеход "Марс А-800" Фото: © ООО "КБ Аврора"

"Марс А-800" — роботизированный плавающий вездеход повышенной проходимости. Его можно использовать как для инженерных работ, так и для сопровождения пехоты, транспортного и материально-технического обеспечения. С его помощью можно перевозить до четырёх человек или транспортировать полутонный груз. Также на вездеход можно установить средства ПВО или инженерное оборудование.

Роботизированный комплекс приводится в движение гибридным двигателем, время автономной работы которого 12 часов. Зарядить его аккумуляторы можно за 6 часов. Он может двигаться со скоростью до тридцати километров в час, а по воде — около пяти.

Вездеход "Марс А-800" оснащён системой автономного управления. При передвижении бортовой компьютер использует информацию с видеокамер, лазерных сканеров, ГЛОНАСС-приёмника и инерциальной навигационной системы, что позволяет ему самостоятельно прокладывать оптимальный маршрут. Можно установить программу для движения по маршруту, следования за меткой или телеуправления вездеходом. В случае прохождения испытаний российские военные могут получить новую удобную роботизированную платформу.