Боевые отряды из Причерноморья принесли культуру диким западноевропейцам

На протяжении жизни одного поколения они вели длительные военные походы, перемещаясь на сотни и тысячи километров и неся с собой индоевропейские языки и новую культуру.

Учёные из Швеции и Дании выяснили, что 90 процентов мужчин начала западноевропейского бронзового века (4–5 тысяч лет назад) прибыли на территорию современной Дании из причерноморских степей, причём без женщин. Жёнами они обзаводились на месте, из ещё не знавших бронзы аборигенов. Это может указывать на ведение восточноевропейскими мужчинами захватнических войн с миграцией на огромные расстояния. Соответствующая статья опубликована в Antiquity.

Бронзовый век в отсталую Западную Европу принесли отряды мужчин из Причерноморья. Они вторглись и захватили себе жён из местного населения Фото: © eurekalert.org

Авторы работы изучили соотношение стронция в зубах мужчин и женщин Западной Европы начала бронзового века (около 5 000 лет назад). Более 90 процентов мужчин той эпохи в детстве питались в основном продуктами животноводства. Напротив, женщины питались главным образом растительной пищей. Впоследствии смешанное потомство получило более однородную диету, в которой были в равной пропорции представлены все продукты.

Генетический анализ показал, что ядерная ДНК, передающаяся только по мужской линии, в этот момент резко изменилась. Те её варианты (гаплогруппы), что доминировали в Западной Европе до бронзового века, почти перестали встречаться. Зато гаплогруппы из Восточной Европы, напротив, начали доминировать там, где до этого их почти не было. Событие это было практически одномоментным. Это не похоже на постепенную миграцию небольших групп — скорее речь идёт о быстрой экспансии, характерной для масштабных войн.

При этом митохондриальная ДНК, передающаяся по женской линии, в это время существенно не изменилась. Исследователи полагают, что группы воинов из Восточной Европы были молодыми людьми без шансов на достойный брак у себя на родине (то есть без имущества, которое могло бы привлечь к ним невест). В Западной Европе они могли рассчитывать на военных успехи. Местное население бронзового оружия не знало, так же как и колёсных повозок. В военном отношении местные мужчины мало что могли противопоставить пришельцам. Однако те, не имея с собой женщин, были вынуждены брать в жёны местных красавиц. Этот процесс в конечном счёте и привёл к образованию протогерманской общности.