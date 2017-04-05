Производителя "Нурофена" оштрафовали на $6 миллионов за обман потребителей

Оказалось, что между лекарством от головной боли и от боли при месячных вопреки заявлениям производителя нет никакой разницы: таблетки содержат одинаковое количество одного и того же действующего вещества.

Федеральный суд Австралии оштрафовал компанию Reckitt Benckiser, производителя обезболивающего препарата "Нурофен", на 6 миллионов долларов. Причина — обман потребителей. Выяснилось, что разновидности этого лекарства, которые, согласно рекламе и информации на упаковке, были направлены на устранение различных видов боли (и продавались по повышенной цене по сравнению с обычным "Нурофеном"), содержат в себе один и тот же активный ингредиент в одинаковой концентрации. Об этом сообщает Australian Broadcasting Corporation.

Изначально иск выдвинула Австралийская комиссия по вопросам конкуренции и защиты потребителей — независимая государственная организация. Её представители выяснили, что таблетки всех разновидностей "Нурофена" — от головной боли, боли в спине, мигреней и менструальных болей — содержат одно и то же действующее вещество — ибупрофена лизин. Более того, его количество в различных таблетках одинаково — 342 миллиграмма. (Такова дозировка в Австралии, а для других стран она может отличаться.)

Тем не менее производитель утверждает, что разновидности "Нурофена" целенаправленно действуют только на какой-то один вид боли. Кроме того, цена "специальных" видов препарата выше, чем у "обычного" "Нурофена" с точно таким же действующим веществом. Это, по мнению Австралийской комиссии по вопросам конкуренции и защиты потребителей, дезинформирует покупателей. Человек может решить, что для лечения головной боли и боли в спине нужно купить две упаковки разных таблеток вместо одной, и таким образом потратит больше денег.

"Нурофен" против боли в спине и против зубной боли не отличаются по составу, а стоят дороже "обычного" "Нурофена" Фото: © flickr.com/Sam-Cat

Иск был подан около года назад. Планировалось оштрафовать компанию на 1,7 миллиона долларов, однако затем сумма возросла до 6 миллионов. (Для сравнения, выручка от реализации "специализированных" разновидностей "Нурофена" за 2011–2015 годы составила 45 миллионов долларов.) Кроме того, Reckitt Benckiser должен будет покрыть расходы комиссии. В свою очередь, производитель "Нурофена" сожалеет о решении Федерального суда. Представители компании отметили, что они не ставили себе целью обман покупателей.