Учёные: Скорпионы используют разные стили удара "хвостом"

Замедленная съёмка жалящих ударов "хвостом" помогла найти разные "стили" удара, которые используют разные виды скорпионов.

Португальские биологи впервые сняли "укусы" скорпионов скоростной видеокамерой, составив трёхмерные модели их атакующих движений. В статье, опубликованной журналом Functional Ecology, учёные сообщают, что разные виды этих ядовитых паукообразных используют неодинаковые тактики для нанесения удара, и называют чемпиона по скорости атаки.

Чтобы рассмотреть стремительные удары скорпионьих "хвостов" (научное название этой части тела — метасома), работающий в Португалии биолог Эри ван дер Мейден (Arie van der Meijden) использовал специально сооружённый вольер с зеркальными стенками. Это позволило с помощью одной камеры, делающей по 500 кадров в секунду, заснять атакующих паукообразных со всех сторон и проанализировать их движения в трёх измерениях.

Из семи видов скорпионов, исследованных учёными, рекордсменом быстроты оказался Leiurus quinquestriatus. Скорость движения кончика жалящей метасомы у представителей этого вида достигает 130 сантиметров в секунду. Обитающие на Ближнем Востоке и на севере Африки, эти паукообразные способны нанести очень болезненный укол, впрыскивая во время него ядовитый коктейль из нейротоксинов.

Впрочем, ван дер Мейден и его соавторы не искали быстрейшего. Они сопоставили частоту ударов, траекторию движения метасомы, её скорость и ускорение с размерами и формой самого паукообразного. Эти особенности различны у всех рассмотренных видов. Условно их все можно разбить на два типа: "открытые" удары с более короткой и прямой траекторией, и "закрытые", при которых концевой членик (тельсон) метасомы описывает неровный замкнутый эллипс.

Учёные отмечают, что каждый вариант имеет свои преимущества. Удлинённый путь "закрытого" удара повышает шансы попасть в противника и пробить его внешнюю защиту. С другой стороны, короткая траектория "открытых" ударов позволяет увеличить их скорость и атаковать с большей частотой.

Различный характер атаки у скорпионов разных видов связан с их размерами, анатомией тела и "хвоста" — а в итоге и с эволюцией всего отряда. Авторы намерены продолжить исследования этих сложных взаимоотношений.