LSD сделал учёных бесстрашными

Приём наркотика в исследовательских целях подавил реакцию миндалевидного тела мозга на пугающие картинки и тем самым помешал формированию страха у участников эксперимента.

Учёные из Швейцарии применили функциональную магнитно-резонансную томографию (фМРТ), чтобы изучить влияние ЛСД на процессы, идущие в мозге человека, когда он испытывает страх. Эксперимент проводили на добровольцах-учёных. Он показал, что принявшие ЛСД люди действительно намного слабее реагируют на пугающие изображения. Соответствующая статья опубликована в Translational Psychiatry.

Человека, принявшего ЛСД, сложнее напугать. Это подтвердила функциональная магнитно-резонансная томография Фото: © wikipedia.org

В эксперименте участвовали 20 человек. Все, кроме одного, сами были учёными. 90 процентов не имели предшествующего опыта приёма подобных наркотиков. 10 дали плацебо, остальным — по 0,12 миллиграмма ЛСД (это сравнительно небольшая доза). Через два с половиной часа, когда эффект от вещества достиг максимума, им несколько минут подряд показывали изображения лиц людей, испытывающих страх. Обычно подобные картинки вызывают некоторый страх у просматривающих их.

Во время демонстрации изображений фМРТ показывала, что у принявших ЛСД амигдала (миндалевидное тело мозга) реагирует на изображения намного слабее, чем у тех, кто принимал плацебо. При этом известно, что люди с повреждением амигдалы практически не испытывают страх. Считается, что именно она в большой степени отвечает за формирование этой эмоции. Субъективные оценки добровольцев также указывали на то, что они лишь умеренно ощущали страх.

Ещё в прошлом веке, до распространения запретов на использование ЛСД, его в порядке эксперимента давали умирающим от рака. Делавшие это врачи заявляли о снижении страха приближающейся смерти у таких больных. Однако такие опыты фиксировали лишь субъективные оценки самих пациентов. Новый эксперимент даёт более объективные данные, основанные на записи процессов, протекающих в мозгу принявшего ЛСД. Поэтому они более показательны.

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