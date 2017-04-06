SpaceX подсчитала стоимость повторного использования первой ступени Falcon 9

По словам президента компании, это значительно меньше, чем половина стоимости аналогичной совершенно новой ступени.

В рамках 33-го космического симпозиума в Колорадо-Спрингс (Колорадо, США) президент компании SpaceX Гвинн Шотвелл (Gwynne Shotwell) рассказала о стоимости работ для повторного использования уже летавшей в космос первой ступени ракеты Falcon 9. По словам Шотвелл, все работы и мероприятия по вторичному запуску ступени более чем вполовину дешевле, чем новая ступень, сообщает SpaceNews. Тем не менее президент SpaceX не назвала конкретных цифр.

SpaceX: Повторное использование первой ступени ракеты Falcon 9 в два раза дешевле, чем производство такой же новой ступени Фото: © imago/Xinhua/EAST NEWS

Экономии удалось добиться даже с учётом того, что все операции проводились впервые в истории, а потому делались максимально тщательно. В дальнейшем получится ещё сильнее сократить эти издержки за счёт оптимизации всех процессов, считает Гвинн.

Сейчас компания идёт к новой цели — добиться, чтобы время между запусками одной и той же ступени составляло всего 24 часа. Пока это кажется малореальным, однако компания SpaceX хочет подойти к этой цифре уже в ближайшие год-два. "Наша задача сейчас состоит в том, чтобы суметь запустить ракету с использованной ступенью в течение 24 часов. Вот тогда мы действительно почувствуем, что у нас есть возможность повторного использования".

Также компания планирует использовать вторично и головной обтекатель ракеты. Это тоже делается, чтобы уменьшить себестоимость одного запуска. Подробнее о многоразовых ракетах и их частях можно прочитать в статье Александра Березина "Первый успешный запуск многоразовой ступени — контрольный выстрел в "Роскосмос"?"