Российские военные испытают конвертопланы

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Российские военные испытают конвертопланы

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Фото: ©  ООО "Оптиплейн. Беспилотные системы"

Беспилотники, сочетающие качества вертолёта и самолёта, поступят на испытания уже в этом году.

В рамках государственных испытаний 2017 года Министерство обороны России проведёт тестирование трёх гибридных беспилотников — трёхвинтового дрона с оптимизированной аэродинамической схемой и двух конвертопланов. Использовать дроны предлагается для разведывательных операций, сообщает "Военное.рф".

Российские военные вскоре получат конвертопланы, правда, пока только беспилотные

Эти беспилотные летательные аппараты разработаны ООО "Оптиплейн беспилотные системы". Среди них гибридный БПЛА Colibri S1 и два беспилотных ковертоплана Colibri S2 и Colibri M. В прошлом году гражданская версия беспилотного летательного аппарата уже была показана на выставке "Армия-2016".

Гибридный БПЛА Colibri S1 объединяет качества вертолёта и самолёта. Взлетает он вертикально, как вертолёт, а при горизонтальном полёте оказывается на 30 процентов энергоэффективнее классических мультикоптеров за счёт обтекаемого корпуса, близкого к самолётному. Он может пролететь до 40 километров, поднимаясь на километровую высоту и при этом развивая скорость до 70 километров в час.

Кроме прочего, конвертопланы для Министерства обороны будут иметь повышенную защиту от взлома и возможность работать при температурах от пятидесяти до минус пятидесяти градусов по Цельсию.

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