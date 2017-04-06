Российские военные испытают конвертопланы

Беспилотники, сочетающие качества вертолёта и самолёта, поступят на испытания уже в этом году.

В рамках государственных испытаний 2017 года Министерство обороны России проведёт тестирование трёх гибридных беспилотников — трёхвинтового дрона с оптимизированной аэродинамической схемой и двух конвертопланов. Использовать дроны предлагается для разведывательных операций, сообщает "Военное.рф".

Российские военные вскоре получат конвертопланы, правда, пока только беспилотные Фото: © ООО "Оптиплейн. Беспилотные системы"

Эти беспилотные летательные аппараты разработаны ООО "Оптиплейн беспилотные системы". Среди них гибридный БПЛА Colibri S1 и два беспилотных ковертоплана Colibri S2 и Colibri M. В прошлом году гражданская версия беспилотного летательного аппарата уже была показана на выставке "Армия-2016".

Гибридный БПЛА Colibri S1 объединяет качества вертолёта и самолёта. Взлетает он вертикально, как вертолёт, а при горизонтальном полёте оказывается на 30 процентов энергоэффективнее классических мультикоптеров за счёт обтекаемого корпуса, близкого к самолётному. Он может пролететь до 40 километров, поднимаясь на километровую высоту и при этом развивая скорость до 70 километров в час.

Кроме прочего, конвертопланы для Министерства обороны будут иметь повышенную защиту от взлома и возможность работать при температурах от пятидесяти до минус пятидесяти градусов по Цельсию.