Boeing будет использовать "аттракцион" для спасения космонавтов (видео)

Если ракета загорится до старта, астронавтов спасёт натянутый стальной трос, по которому они смогут спуститься буквально за секунды.

Корпорация Boeing предлагает использовать зиплайн для аварийного спасения астронавтов с корабля CST-100 Starliner в экстренных случаях. Система аварийного спасения требуется, чтобы сертифицировать Starliner для экипажных миссий на Международную космическую станцию ​​в ближайшие годы, сообщает Popular mechanics.

Зиплайн — название устройств, состоящих из тросов или канатов и блоков, размещённых между двумя точками и использующих гравитацию для транспортировки различных объектов. Чаще всего они применяются в качестве аттракциона для получения острых ощущений.

В случае с космонавтами зиплайн должен послужить средством спасения при пожаре или другой аварийной ситуации, возникшей до старта ракеты. Тогда астронавты могут покинуть космический корабль через запасной выход и весело скатиться по натянутому стальному тросу.

Если ракета уже взлетела, срабатывает другая система безопасности. Астронавты катапультируются из капсулы корабля и приземляются на парашютах. Но NASA требует и способ спасения в случае нештатной ситуации до старта ракеты. Поэтому и был разработан подобный спасительный зиплайн.