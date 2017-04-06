Астрономы: Жизнь в системе TRAPPIST-1 может распространяться рекордно быстро

Если в Солнечной системе метеориты с земными организмами путешествуют до соседних планет миллионы лет, то у красного карлика TRAPPIST-1 с тремя планетами в зоне обитаемости аналогичный процесс должен занимать всего столетие.

Астрономы из Чикагского университета (США) рассчитали скорость перемещения обломков, способных переносить живые организмы, для системы TRAPPIST-1, открытой в феврале 2017 года. Оказалось, что из-за крайней тесноты в этой планетной системе транспорт жизни с одной экзопланеты на другую возможен всего за сотню лет. В Солнечной системе типичные сроки такого переноса — от 1 до 10 миллионов лет, что существенно затрудняет его. Соответствующая статья принята к публикации в The Astrophysical Journal Letters, а с её текстом можно ознакомиться на сервере препринтов Корнелльского университета.

Между потенциально обитаемыми планетами TRAPPIST-1 по миллиону километров, поэтому живые организмы в метеоритах могут попасть с одной планеты на другую всего за 100 лет Фото: © ESO

Астрономы провели моделирование судьбы обломков, образующихся при ударе астероидов о поверхность семи планет системы TRAPPIST-1. Оно показало, что в наиболее вероятных условиях образования таких обломков примерно 10 процентов из них долетает до соседних планет за срок около 100 лет или менее. Происходит это из-за крайней компактности системы красного карлика. В Солнечной системе восемь планет разделены (усреднённо) 500–600 миллионами километров, а в TRAPPIST-1 — примерно 1,0–1,5 миллионами километров. Из-за в несколько сот раз меньшей дистанции типичное время от вылета обломка с одной планеты до его падения на другую в миллионы раз меньше, чем в нашей системе.

На Земле нередко обнаруживают метеориты, некогда выброшенные с поверхности других планет (например Марса). Они образуются, когда крупный астероид падает на твёрдое тело и выбивает из него массу обломков. Часть из них набирает скорость выше второй космической и улетает в космос. Там они захватываются гравитацией других планет и со временем падают на них. Лишь малая часть набирает скорость выше третьей космической, позволяющей улететь за пределы своей планетной системы и попасть в другую.

Учёные давно предполагают, что внутри таких обломков могут путешествовать бактериальные споры или организмы типа тихоходок. Эксперименты показывают, что они легко выдерживают перегрузки и нагрев (тем более что внутри обломков он невелик), а также путешествие в космосе. Но если типичное время такого путешествия — миллионы лет, как в Солнечной системе, то вряд ли многие организмы переживут транспортировку. В TRAPPIST-1 ситуация в этом плане намного благоприятнее. Споры бактерий вполне могут сохранять жизнеспособность на протяжении сотен лет.

Вопрос о потенциальной обитаемости планет в системе TRAPPIST-1 горячо обсуждается с момента её открытия. В недавно вышедшей спорной работе даже утверждается, что сильные вспышки местного красного карлика делают систему не самым благоприятным местом для жизни, ведь атмосфера их планет всё время подвергается мощному действию вспышек. Однако большинство астрономов скептически относится к таким утверждениям.

Во-первых, нет никаких наблюдательных данных о том, что такое воздействие действительно может лишить планету земных размеров или чуть крупнее важных компонентов атмосферы. Гипотезы на этот счёт сильно разнятся, поскольку при изначальной плотной газовой оболочке или сильном магнитном поле значимость вспышек резко снижается.

Во-вторых, планеты TRAPPIST-1 так близки к своей звезде, что, скорее всего, всё время смотрят на неё одной стороной. Это значит, что интенсивные вспышки угрожают только одному из их полушарий и главным образом — центральной его части. Остальные участки планет закрыты атмосферой, поэтому на них вспышки непосредственно воздействовать не могут.

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