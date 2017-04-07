У землеподобной экзопланеты впервые обнаружили атмосферу

В 39 световых годах от Земли есть горячая суперземля с мощной атмосферой из лёгких газов, уцелевшей несмотря на крайне неблагоприятные внешние условия.

Международная группа астрономов с помощью телескопа Европейской южной обсерватории в Чили обнаружила у планеты GJ 1132b довольно значительную атмосферу. Эта землеподобная экзопланета в 39 световых годах от нас вращается вокруг красного карлика, возраст которого более пяти миллиардов лет. Несмотря на очень высокие температуры, она до сих пор не потеряла лёгкие элементы: её атмосфера состоит из водяного пара и, возможно, метана. Соответствующая статья опубликована в The Astronomical Journal.

Астрономы впервые нашли у экзопланеты земных размеров GJ 1132b недвусмысленные признаки атмосферы. Она состоит из водяного пара и нагрета до сотен градусов

Учёные использовали различные инструменты, установленные на телескопе, чтобы наблюдать GJ 1132b в различных спектральных диапазонах. При этом оказалось, что в инфракрасной части спектра планета выглядит ощутимо крупнее, чем в видимой. Это может произойти, только если она окружена плотной атмосферой (более чем на 1000 километров в высоту), причём такой, которая будет непрозрачна в инфракрасном диапазоне. Лучше всего, согласно расчётам, результатам наблюдения соответствует газовая оболочка из водяного пара и, возможно, метана.

Оба они — мощные парниковые газы, а GJ 1132b и так получает от своей звезды в 19 раз больше излучения, чем Земля от Солнца. Это значит, что температура там приближается к 1000 градусов по Цельсию или даже выше. Иными словами, она гарантированно необитаема, по крайней мере, для жизни земного типа.

Несмотря на это, открытие представляет значительный интерес именно в плане оценки обитаемости экзопланет. Дело в том, что GJ 1132b находится в системе древнее нашей — ей более пяти миллиардов лет. При этом её звезда — красный карлик, с периодическими мощными вспышками, более частыми и сильными, чем у Солнца. Если за всё это время планета массой в 1,6 земных не потеряла атмосферы из довольно лёгких газов, значит, землеподобные планеты у красных карликов, в принципе, могут удерживать плотную атмосферу и воду даже в очень неблагоприятных условиях.

Учитывая, что красные карлики составляют три четверти всех звёзд Галактики, способность их планет удерживать атмосферу несмотря на вспышки чрезвычайно важна в плане оценки жизнепригодности большинства существующих планетных систем. Ранее у экзопланет размером с Землю найти однозначные признаки атмосферы не удавалось: они слишком малы, и в большинстве случае земные телескопы не могут обнаружить следы атмосферы, даже если она там есть.