Криминалисты научатся определять привычки преступника по его волосам

Американские судмедэксперты разрабатывают методы выяснения образа жизни преступника, исходя из изотопного состава аминокислот в его волосе.

Современные технологии анализа позволяют на основе единственного волоса, найденного на месте преступления, оценить возраст и пол, телосложение, особенности питания и другие черты подозреваемого. С сообщением об этом учёные выступили на 253-й встрече Американского химического общества (ACS).

Специалист по судебно-медицинской экспертизе из Университета Западной Виргинии Глен Джексон (Glen Jackson) рассказал, что в прошлом анализ волос использовался как одно из средств идентификации личности. Рассматривая толщину, цвет и форму волоса под микроскопом, эксперты сравнивали его с образцами, полученными у подозреваемого. Однако такая практика была признана слишком ненадёжной, а с появлением ДНК-анализа практически вышла из употребления. Тем не менее волос, найденный на месте преступления, может принести массу ценной для следствия информации.

Сам по себе он может не содержать достаточно ДНК для генетического профилирования, и даже если этот материал удастся получить, соответствующей ДНК может попросту не иметься в базах данных. В такой ситуации точный анализ химического состава волоса позволит выяснить некоторые особенности жизни подозреваемого. Джексон и его команда продемонстрировали это, используя жидкостную хроматографию и масс-спектрометрию. Такие методы сегодня не являются чем-то сложным или дорогостоящим, однако они помогли установить содержание изотопов различных атомов в аминокислотах, составляющих кератин — основной структурный белок волоса.

Затем учёные показали, что соотношение количества разных изотопов коррелирует с образом жизни человека. Для этого у 20 добровольцев-женщин были взяты образцы волос. Кроме того, женщины заполнили подробный опросник о разных аспектах их жизни, включая состояние здоровья, привычки и питание. По словам Джексона, корреляция между составом волос и индексом массы тела составила 80 процентов. Аналогичная работа, проведённая для 20 мужчин и женщин, показала, что пол можно назвать уже с 90-процентной точностью.

Пол подозреваемого с вероятностью 90% можно определить по составу его волоса Фото: © East News

Подход, предложенный Джексоном и его коллегами, пока далёк от практического применения. Учёным предстоит не только усовершенствовать методы анализа (пока что для этого требуется хотя бы несколько волос), но и надёжнее показать связь между изотопным составом и образом жизни человека. Работы в этом направлении будут продолжены при поддержке Национального института правосудия США.

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