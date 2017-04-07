Педиатры: Домашние животные снижают риск аллергии и ожирения

У маленьких детей, в чьих домах есть кошки или собаки, повышается количество полезных бактерий, что впоследствии снижает риск аллергии и ожирения.

Канадские исследователи из Университета Альберты изучили влияние домашних животных на здоровье плода и ребёнка. Оказалось, что в кишечнике таких детей чаще обычного встречаются бактерии Oscillospira и Ruminococcus. Первые снижают вероятность ожирения, а вторые — аллергии. Наибольший эффект достигался, если животные в доме появлялись до того, как ребенок достиг трёх месяцев. Соответствующая работа опубликована в Microbiome.

Дети до трёх месяцев, у которых дома есть животные, чаще имели кишечные бактерии, снижающие риск лишнего веса и аллергии Фото © Flickr/Sébastien GARNIER

Авторы работы проанализировали данные по 746 канадским детям 2009–2012 годов рождения. Согласно данным опроса их родителей, в доме у 8% из них во время беременности были домашние животные, однако после рождения ребёнка их оттуда удалили — главным образом, пытаясь избежать аллергии. У 46,8% из 746 детей животные в доме были и до их рождения, и в первые три месяца после.

У всех детей в первые три месяца жизни были собраны образцы фекалий. Затем их проанализировали на присутствие генетических следов тех или иных бактерий, проживающих в человеческом кишечнике. Бактерии групп Oscillospira и Ruminococcus гораздо чаще встречались в фекалиях детей, у которых дома были животные — неважно, во время беременности их матерей или после неё. Ряд других исследований показал, что наличие в кишечном микробиоме человека Oscillospira снижает вероятность лишнего веса, а Ruminococcus — появления у него аллергии.

Путь попадания этих бактерий в кишечник детей не вполне ясен. После родов близкое присутствие домашних животных (в 70% случаев это были собаки) может принести часть типичных для них бактерий детям. Однако до родов бактерии способны попасть в организм плода только через плаценту. Не вполне понятно, как именно они это делают, избегая воздействия иммунной системы матери.

Не исключено, что часть из них входит в контакт с ребёнком во время появления на свет. Плод проходит по родовым путям, где часть из упомянутых бактерий также присутствует. Однако авторы утверждают, что повышенная концентрация Oscillospira и Ruminococcus наблюдалась и у появившихся на свет с помощью кесарева сечения, без прохождения родовых путей.

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