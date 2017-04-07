Президент России вручит премию изобретателю нового типа солнечных батарей

Крупная российская денежная премия будет выдана швейцарцу, создавшему принципиально новый и перспективный класс солнечных батарей.

6 апреля на официальной пресс-конференции в Москве было озвучено имя лауреата международной премии "Глобальная энергия". Им стал Михаэль Гретцель из Швейцарии. Премия будет вручена "за выдающиеся заслуги в разработке экономичных и эффективных фотоэлементов, известных как ячейки Гретцеля. Сама церемония её получения произойдёт в начале июня 2017 года на Петербургском международном экономическом форуме. Вручение золотой медали премии произведёт президент России. Денежная награда равна 39 миллионам рублей. О событии сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию.

Крупная премия "Глобальная энергия" будет вручена президентом России швейцарцу Михаэлю Гретцелю за изобретение необычных солнечных батарей

На получение отечественной премии "Глобальная энергия" в этом году претендовали 186 кандидатов из 31 страны. Список был составлен тремя тысячами экспертов из 90 стран. Победитель, Михаэль Гретцель, был выбран за достижения в области разработки ячейки Гретцеля. Так называют фотоэлектрохимические ячейки, состоящие из двух электродов и йодсодержащего электролита. Один электрод состоит из диоксида титана (TiO2), насыщенного красителем и нанесённого на прозрачную электропроводящую подложку. Второй электрод — сама прозрачная электропроводящая подложка под слоем диоксида титана.

Считается, что солнечные батареи этого типа могут добиться очень высокого КПД, даже выше, чем у сегодняшних кремниевых. При этом они сравнительно просты в изготовлении. Однако на сегодня коэффициент полезного действия этих ячеек всё ещё не достиг уровня кремниевых солнечных батарей, поэтому они ещё не получили широкого распространения на практике. Предположительно, это случится в ближайшие годы.

В России начиная с 2015 года идёт активная работа по наращиванию мощностей солнечных электростанций. Построено два завода по производству фотоэлементов, а общие их мощности, введённые в 2015–2017 годах, превысили 100 мегаватт. В мире за это же время в строй вступило почти 100 гигаватт новых солнечных электростанций. Кроме того, Росатом не так давно принял решение о развёртывании отечественного производства крупных ветряков по технологии голландской компании Lagerwey. Госкорпорация предполагает построить ветроэлектростанции на 610 мегаватт уже к концу этого десятилетия.

Материалы по теме:

Солнечная энергетика: смерть российской нефти или глобальная афера?

Ветром надуло. Россия вступает в новую глобальную энергетическую гонку