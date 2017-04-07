Грузоподъёмность ракеты Falcon Heavy увеличилась на 10 000 килограммов

Это сделает разрабатываемую компанией SpaceX тяжёлую ракету ещё более экономичной.

У разрабатываемой компанией SpaceX ракеты-носителя тяжёлого класса Falcon Heavy были улучшены характеристики грузоподъёмности. На официальном сайте обновлена информация, согласно которой ракета сможет выводить на низкую опорную орбиту (НОО) не 54 000 килограммов, как сообщалось раньше, а 64 000.

SpaceX изменила данные о возможностях ракеты Falcon Heavy. Если верить им, теперь она стала ещё более грузоподъёмной Фото © imago/Xinhua/EAST NEWS

Сообщается, что это было сделано в результате модификации межступенчатого отсека и адаптера для полезной нагрузки. Таким образом, если информация окажется верной, это сделает вывод спутников на орбиту при помощи Falcon Heavy более чем на 15 процентов экономичнее.

Falcon Heavy — это тяжёлая ракета. Она создаётся частной компанией SpaceX, принадлежащей миллиардеру Илону Маску. Планируется, что носитель сможет доставлять до 64 тонн на низкую опорную орбиту и до 22,2 тонны на геопереходную орбиту. По расчётам, эту же ракету можно будет использовать и для полётов на Марс. Туда она сможет донести 13,6 тонны. Анонсированная стоимость запуска такой ракеты составляет около 90 миллионов долларов.

Первая ступень Falcon Heavy являет собой структурно усиленный центральный блок, выполненный на основе первой ступени ракеты-носителя Falcon 9 FT и модифицированный для закрепления двух боковых ускорителей. Ракета использует американские двигатели Merlin 1D в количестве девяти штук. Всего же с боковыми ускорителями на ракете установлено 27 двигателей Merlin.

Falcon Heavy, как и Falcon 9, будет оснащена элементами системы многоразового использования для контролируемого возвращения и мягкой посадки как центрального блока, так и боковых ускорителей. Первый запуск ракеты планируется осуществить в середине 2017 года.