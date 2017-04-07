Антропологи: Каннибалами быть невыгодно

Организм среднего человека содержит лишь около 130 килокалорий — слишком мало, чтобы использовать его как основной источник пищи.

Расчёты показали, что, съев человека целиком, можно получить чуть больше 130 килокалорий. Этого количества недостаточно для того, чтобы каннибализм был выгодной стратегией питания даже в каменном веке. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной журналом Scientific Reports.

Свидетельства каннибализма то и дело обнаруживаются на палеолитических стоянках. Однако причины такого поведения у наших далёких предков остаются предметом постоянных дискуссий. Не очень ясно, что двигало ими: запросы первобытных верований, особенности социальной организации, ритуал или просто голод. Антрополог из Университета Брайтона Джеймс Коул (James Cole) решил подойти к проблеме с самой наглядной стороны. Он постарался выяснить, насколько в принципе выгоден каннибализм как стратегия питания в сравнении с добычей и поеданием животных. Для этого Коул оценил калорийность различных частей человеческого тела.

В статье учёный сетует на нехватку достоверных данных по этому вопросу. Однако тщательное изучение литературы середины ХХ века позволило ему найти достаточно точные цифры: 50 ккал — жир, 10,3 ккал — кожа; 5,4 ккал — голова и торс; 7,5 ккал — плечи; 1,7 ккал — предплечья и кисти; 13,4 ккал — бедра; 4,5 ккал — икры и стопы; 1,3 ккал — пищеварительный тракт; 2,7 ккал — головной и спинной мозг; 25,3 ккал — скелет, включая костный мозг. В сумме это даёт от 125 до 144 кал в зависимости от размеров и телосложения.

Джеймс Коул отмечает, насколько скромны эти цифры. По его словам, даже полностью съеденное человеческое тело способно обеспечить лишь половину дневных потребностей в энергии у средней группы охотников палеолита, насчитывавшей около 25 мужчин. Для сравнения: калорийность шерстистого мамонта учёный оценивает в 3,6 тысячи ккал, а степного бизона — в 612 ккал. Такой же коллектив охотников их туши могут кормить в течение 60 и 10 дней соответственно.

Каннибалам сложно растолстеть Энергетическая ценность тела среднего мужчины — 130 килокалорий. Это в пять раз меньше, чем у бизона, при том, что последнего проще выследить и убить Фото: © EAST NEWS/AKG Images

Точность этих цифр не слишком велика — по понятным причинам, исследования калорийности человеческого тела не слишком популярны. Однако учёный считает, что они указывают на невыгодность каннибализма в качестве стратегии пищевого поведения. Убийство и поедание человеком человека — не такая лёгкая задача, и ресурсов приносит не слишком много. Похоже, что каннибализм времён палеолита был связан не столько с настоятельными потребностями в питании, сколько с религиозными или социальными практиками каменного века.

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