Антропологи: Каннибалами быть невыгодно

Расчёты показали, что, съев человека целиком, можно получить чуть больше 130 килокалорий. Этого количества недостаточно для того, чтобы каннибализм был выгодной стратегией питания даже в каменном веке. Такие оценки приводятся в статье, опубликованной журналом Scientific Reports.
Свидетельства каннибализма то и дело обнаруживаются на палеолитических стоянках. Однако причины такого поведения у наших далёких предков остаются предметом постоянных дискуссий. Не очень ясно, что двигало ими: запросы первобытных верований, особенности социальной организации, ритуал или просто голод. Антрополог из Университета Брайтона Джеймс Коул (James Cole) решил подойти к проблеме с самой наглядной стороны. Он постарался выяснить, насколько в принципе выгоден каннибализм как стратегия питания в сравнении с добычей и поеданием животных. Для этого Коул оценил калорийность различных частей человеческого тела.
В статье учёный сетует на нехватку достоверных данных по этому вопросу. Однако тщательное изучение литературы середины ХХ века позволило ему найти достаточно точные цифры: 50 ккал — жир, 10,3 ккал — кожа; 5,4 ккал — голова и торс; 7,5 ккал — плечи; 1,7 ккал — предплечья и кисти; 13,4 ккал — бедра; 4,5 ккал — икры и стопы; 1,3 ккал — пищеварительный тракт; 2,7 ккал — головной и спинной мозг; 25,3 ккал — скелет, включая костный мозг. В сумме это даёт от 125 до 144 кал в зависимости от размеров и телосложения.
Джеймс Коул отмечает, насколько скромны эти цифры. По его словам, даже полностью съеденное человеческое тело способно обеспечить лишь половину дневных потребностей в энергии у средней группы охотников палеолита, насчитывавшей около 25 мужчин. Для сравнения: калорийность шерстистого мамонта учёный оценивает в 3,6 тысячи ккал, а степного бизона — в 612 ккал. Такой же коллектив охотников их туши могут кормить в течение 60 и 10 дней соответственно.
Каннибалам сложно растолстеть
Энергетическая ценность тела среднего мужчины — 130 килокалорий. Это в пять раз меньше, чем у бизона, при том, что последнего проще выследить и убить
Фото: © EAST NEWS/AKG Images
Точность этих цифр не слишком велика — по понятным причинам, исследования калорийности человеческого тела не слишком популярны. Однако учёный считает, что они указывают на невыгодность каннибализма в качестве стратегии пищевого поведения. Убийство и поедание человеком человека — не такая лёгкая задача, и ресурсов приносит не слишком много. Похоже, что каннибализм времён палеолита был связан не столько с настоятельными потребностями в питании, сколько с религиозными или социальными практиками каменного века.
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