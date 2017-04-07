Замах на рубль. Почему американский удар не достиг цели

После американского удара по Сирии русскую присказку "плавает как топор" пора менять на "летает как Tomahawk".

У плохих режиссёров такое случается. Пафосная сцена, в которой главный злодей демонстрирует свои неограниченные возможности. Звучит тревожная музыка, на экране показывают жуткие злодейства, а зрителя в зале разбирает смех. И это всё, что ты можешь? Больше ничего нет в запасе?

Топоры войны

Сотни тысяч россиян с утра взялись за сердце, услышав о ракетном ударе по Сирии. 59 ракет "Томагавк" вырвались из шахт эсминцев, стоящих в Средиземном море, и взяли курс на аэродром Шайрат, принадлежащий правительственным сирийским войскам. Американцы знают толк в шоу, поэтому практически сразу было распространено видео с эффектными ночными ракетными стрельбами и трепещущим звёздно-полосатым флагом, "случайно" попавшим в кадр.

Стоит разобраться: 59 ракет — это много или мало? Вообще, скорее первое. В норме последние серии эсминцев Arleigh Burke несут в своих 96 пусковых установках типовой набор ракет. Комплект вооружения УВП эсминцев третьей серии состоит из 74 ракет RIM-66 SM-2 (это ракеты ПВО), 24 ракет RIM-7 Sea Sparrow (по четыре в ячейке, тоже ПВО), восьми крылатых ракет BGM-109 Tomahawk и восьми противолодочных управляемых ракет RUM-139 VL-Asroc.

Заранее просчитанный удар

То есть штатно на два стоящих в море эсминца пришлось бы всего 16 штук "Томагавков", а выпущено, как мы знаем, было 59. Выходит, кто-то заранее подготовил такой "нештатный вариант". Шахтные пусковые установки универсальные, и теоретически на два эсминца можно было бы затолкать и под две сотни ракет. Однако так практически никогда не делают. Оставлять эсминцы без прикрытия с воздуха — это игра со смертью. Скорее всего, на каждом из кораблей штук по 30 ракет ПВО было заменено на BGM-109 Tomahawk.

Почему на каждом? Всё дело в том, что стартуют "Томагавки", в отличие от российских "Калибров", с большими перерывами. Даже у больших американских кораблей, несущих десятки крылатых ракет, реальная скорость их пуска — по одной в несколько минут. ВМС США во время ударов по Сирии в 2014 году показывали скорость более 10 минут на один пуск (с носовой или кормовой батареи). Очевидно, что сейчас стрельбы были проведены значительно быстрее. Для скорости логично использовать сразу оба корабля.

Боевое оснащение этих ракет может похвастать несколькими вариантами. Есть 110-килограммового ядерного заряда W80-W84 выбираемой по желанию мощностью от 5 до 200 килотонн. Естественно, такой не будет использоваться до начала третьей мировой. Имеется осколочно-фугасный, кассетный или полубронебойный, с массой боевой части до 450 килограммов. Вся эта мощь в едином порыве сошлась на скромном военном аэродроме с двумя взлётно-посадочными полосами и едва ли парой десятков ангаров.

Однако за время в пути

Когда стали появляться первые данные с аэродрома, стало понятно, что у американцев "что-то пошло не так". Во-первых, долетели до места назначения лишь 23 крылатые ракеты из 59 запущенных. Кстати, и число 59 ни туда ни сюда: оба корабля должны выпустить одинаковое число ракет, то есть число обязано быть чётным. Вполне возможно, одна из ракет даже не покинула свою шахту. Такие отказы случаются.

По данным российских средств объективного контроля, до сирийской авиабазы долетело всего 23 ракеты. Место падения оставшихся 36 крылатых ракет неизвестно генерал-майор Игорь Конашенков

Как мы знаем из российских и зарубежных СМИ, российская ПВО молчала. Несколько дивизионов С-300 и С-400, согласно Меморандуму о предотвращении инцидентов и обеспечении безопасности полётов авиации в ходе операций в Сирии, заключённого с США, пропустили американские ракеты, летящие к цели. Однако до места добралось меньше половины крылатых "топоров", остальные сейчас ищут по всему пути следования. Вариантов тут может быть три.

Первый и самый малореалистичный — это проблемы самих ракет. Такое исключать нельзя, но в реальности шансов на подобный исход очень мало. У всех стран ракеты иногда не долетают до места, но подобное количество — больше половины — это совсем несерьёзно и напоминает злонамеренный удар по престижу американской военной промышленности.

Ракеты могли "заблудиться в горах". Прокладывая маршрут, крылатые ракеты стараются провести используя рельеф местности, не особо высоко, чтобы не стать лёгкой добычей ПВО противника. Есть вариант, что местами гористая местность Сирии сыграла с американцами злую шутку. В девяностых годах проблемы с BGM-109 Tomahawk уже были, ракеты во время операции в Югославии тоже регулярно неверно "оценивали" высоту и врезались в горы. Если так — это, конечно, эпическая ошибка планировщиков маршрута. Горы надо было обходить, а не зарывать в их склоны ракеты на полсотни миллионов долларов.

Есть и третий вариант. Тихие и не так сильно раскрученные войска радиоэлектронной борьбы (РЭБ) запросто могли проверить, насколько хорошо они умеют сбивать с пути истинного ракеты наших вероятных "друзей". Если это сработали они, то мы ничего не узнаем ближайшие несколько лет, а российские специалисты получили очень серьёзный опыт.

Кстати, ПВО сирийцев тоже не работало, можно увидеть полностью снаряжённые комплексы на первых видео с аэродрома. Там стоят ЗРК "Куб" — или, скорее, его экспортная версия 2К12Е "Квадрат", лохматого 1971 года выпуска. Кстати, стоят они абсолютно целые, о чём стоит поговорить.

Время неурожая

Согласно поступившим данным о повреждениях, удар оказался чрезвычайно неэффективным, и, возможно, с этим войдёт в военные учебники.

В результате удара уничтожен склад материально-технического имущества, учебный корпус, столовая, шесть находившихся в ремонтных ангарах самолётов МиГ-23, а также радиолокационная станция. Взлётная полоса, рулёжные дорожки и самолёты сирийских ВВС на стоянках не повреждены генерал-майор Игорь Конашенков

Итак, по предварительным данным, шесть десятков американских высокоточных крылатых ракет добились уничтожения шести истребителей и шести человек. Много это или мало? Попробуем сравнить с другим налётом на аэродром, случившимся 3 октября 1939 года на Тайване. Тогда 12 советских бомбардировщиков СБ нанесли удар по японскому аэродрому несколькими десятками примитивных свободнопадающих бомб вообще без какого-либо самонаведения. Сакаи Сабуро, лучший японский ас Второй мировой, описал последствия той атаки так:

"Большинство из 200 армейских и флотских бомбардировщиков теперь пылало. Высокие столбы пламени поднимались, когда взрывались топливные баки, в воздух летели огромные клубы дыма. Те самолёты, которые ещё не горели, были изрешечены множеством осколков, из пробитых баков струями хлестал бензин... 12 бомбардировщиков нанесли базе просто чудовищный ущерб. Почти все наши самолёты либо сгорели, либо были разбиты. Командир базы потерял левую руку".

А что здесь? Самолёты остались, средства ПВО стоят неповреждённые, взлётно-посадочную полосу можно использовать. Это даже несерьёзно. Можно сказать, что этим ударом BGM-109 Tomahawk, как самая известная крылатая ракета, просто "потеряла лицо". Кто будет бояться таких ударов и сколько их надо, чтобы подавить серьёзную эшелонированную оборону? Сотни, тысячи? Да, полоса засыпана осколками от кассетных боеприпасов да испещрена тёмными следами, больше похожими на следы взрывпакета.

Вопиющая неэффективность удара побудила видного российского военного обозревателя Илью Крамника предположить: "Небольшие потери и незначительный материальный ущерб говорят о том, что удар носил скорее демонстративный характер". Мол, Трамп играет в ковбоя, но всерьёз ссориться с медведем с Востока не желает. Увы, это вряд ли так. Трамп защищает интересы американского бизнеса, в том числе и ВПК. Кто будет уважать ВПК, делающие ракеты за полтора миллиона долларов, которые никуда не попали? Случившееся в Сирии — самая дорогая и эффективная антиреклама штатовской оборонки со времён Пёрл-Харбора. Если это была демонстрация, то демонстрация своего бессилия. На такое ни один разумный политик никогда не пойдёт сознательно.

Экономика войны

А теперь посчитаем, во что же американцам вылилось такое "качественное" применение "длинной руки"? Каждая из ракет Tomahawk стоит около полутора миллионов долларов. Ориентировочная стоимость на 2014 год составляла 1,45 миллиона. Итого: на сирийский аэродром с целью демонстрации силы и мощи вылетело минимум 85,5 миллиона долларов, законной добычей которых стали шесть антикварных МиГ-23.

Их цену точно назвать сложно, потому что они были выпущены в семидесятых-восьмидесятых годах прошлого века. В ценах 1980 года один МиГ-23МС отпускался за 3,6–6,6 миллиона долларов. Это новый, а с учётом едва ли не сорокалетнего "стажа" вряд ли они стоят дороже 1,5 миллиона долларов за штуку. Общий улов, даже с учётом столовой, вряд ли сильно превысил 10–15 миллионов. Неплохой способ зарыть в землю 70 миллионов без какого-либо толка.

Удар на копейку

Причины и последствия этой атаки ещё будут подробно разобраны военными специалистами. Пока же можно сказать, что вместо демонстрации силы и мощи получилось слабое и малоубедительное зрелище. Вместо ада на земле мы видим мало повреждённый и не потерявший своей функциональности аэродром. Вместо единого удара — большую часть ракет, ушедших "на сторону".

Воистину — размах на рубль, удар на копейку. Очень бы хотелось узнать, что же сейчас рассказывают Трампу американские генералы, убедившие его в необходимости и эффективности подобной "демонстрации мощи"?