Бонобо оказались ближе всего к общему предку шимпанзе и человека

Новое исследование мышц карликовых шимпанзе показало, что этот вид крайне слабо менялся со временем, видимо, в силу высокой приспособленности к окружающей среде.

Учёные из США установили, что карликовые шимпанзе (бонобо) за последние миллионы лет почти не изменились. Они оказались редким примером эволюционного стазиса — состояния, когда вид остаётся практически неизменным в силу отличной приспособленности к окружающей среде. Бонобо, как показали авторы работы, по своему строению ближе всего к последнему общему предку различных видов шимпанзе и людей. Соответствующая статья опубликована в Scientific Reports.

Карликовые шимпанзе не меняются уже миллионы лет. А всё потому, что они отлично приспособились к окружающей среде! Фото © Flickr/Wandering Panda

Авторы работы произвели вскрытия семи тел бонобо (Pan paniscus), погибших естественной смертью, а также привлекли данные по телам ещё четырёх особей, вскрытых до этого другими научными группами. Учёные изучили структуру более чем 120 мышц головы, тела и передних конечностей этих обезьян. Последующее сравнение особенностей мускулов и скелета современных бонобо со скелетами ископаемых шимпанзе показало, что бонобо за два миллиона лет после отделения от общего предка людей и обычных шимпанзе (Pan troglodytes) менялись медленнее всех. Кроме того, по морфологии изученных мышц у бонобо всего 13 отличий от человека, а у обычных шимпанзе — 20.

Последний общий предок обоих видов шимпанзе и людей жил 89 миллионов лет назад. Последний общий предок бонобо и обычных шимпанзе — два миллиона лет назад. При этом мышцы у бонобо больше похожи на человеческие. Исследователи считают, что Pan paniscus морфологически ближе к последнему общему предку людей и шимпанзе, чем Pan troglodytes.

Всё это означает, что бонобо пребывают в особом состоянии — стазисе. Оно означает почти полное отсутствие заметных морфологических изменений за последние миллионы лет. Причины стазиса пока не вполне ясны. По всей видимости, карликовые шимпанзе существовали в стабильных условиях, к которым были хорошо приспособлены. Бонобо отделились от обычных шимпанзе два миллиона лет назад и с тех пор обитали в очень благоприятных условиях — за рекой Конго, где с ними не конкурировали гориллы, живущие севернее.

Бонобо считаются наиболее развитыми из приматов, не относящихся к Homo sapiens. Некоторые из них, подобно Канзи (1980 года рождения), умеют пользоваться лексиграммами и с их помощью общаться с людьми, а также разводить, поддерживать огонь и готовить на нём. Примечательно, что в отличие от многих людей-туристов Канзи ещё и корректно тушит его перед уходом: