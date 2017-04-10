Возобновляемая энергетика дала в 2016 году каждый 9-й киловатт-час на планете

Цена на энергию солнца, ветра и биомассы быстро падает, а их доля в мировой выработке столь же быстро растёт; основная часть вводимых энергетических мощностей мира в прошлом году относилась именно к возобновляемой энергетике.

В 2016 году затраты на строительство электростанций на возобновляемой энергии по всему миру упали на 23 процента (до 241,6 миллиарда долларов). А введённая мощность, в сравнении с 2015 годом, выросла на 8 процентов. Доля же получаемой "зелёной" электроэнергии выросла с 10,3 до 11,3 процента за год, впервые превысив уровень в одну девятую от общемировой выработки (здесь и ниже — без учёта крупных ГЭС). Об этом эпохальном событии сообщает ООН.

В 2016 году возобновляемая энергетика (даже за вычетом крупных ГЭС) дала 1/9 от всей выработанной элеткроэнергии в мире Фото: © Shutterstock, Inc.

В 2016-м на планете было введено в строй 138,5 гигаватта мощностей возобновляемой энергетики. Они составили 55 процентов от всех мощностей, введённых в этом году. Тепловые, атомные электростанции и крупные ГЭС вместе дали только 45 процентов. В итоге доля возобновляемой энергии (без гидростанций) в общемировом потреблении выросла с 10,3 до 11,3 процента всего за один год. Далее ожидается столь же быстрый рост, обусловленный продолжающимся снижением цен на солнечные батареи и крупные ветряки.

Материалы по теме:

Наука. Год 2016-й. Десять главных событий мировой энергетики

Ветром надуло. Россия вступает в новую глобальную энергетическую гонку

Солнечная энергетика: смерть российской нефти или глобальная афера?

Из новых 138,5 гигаватта мощностей на солнечные электростанции приходится 75 ГВт (при инвестициях в 113,7 миллиарда долларов). На ветровые — 54 ГВт (инвестиции — 112,5). Впервые солнечная энергетика подбирается к позициям ветровой. Произошло это потому, что её стоимость в последние годы сокращается быстрее, чем у электричества, вырабатываемого ветряками. Происходящее в ближайшем будущем создаст значительное конкурентное давление на атомную энергетику (в США уже закрываются АЭС, которым трудно конкурировать с новыми видами энергии) и тепловую.