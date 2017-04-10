Учёные: У умных "суперстариков" кора мозга "усыхает" медленнее

Кора мозга людей, у которых в преклонном возрасте не наблюдается существенного ухудшения умственных способностей, деградирует гораздо медленнее, чем у среднего пожилого человека с течением времени.

У так называемых суперстариков — людей старше 80, сохранивших уровень интеллекта не ниже, чем у лиц 50–60 лет, — в два раза медленнее снижается толщина коры (т.е. серого вещества) больших полушарий, чем у их психически здоровых сверстников, чьи умственные способности с возрастом ухудшаются со среднестатистической скоростью. Вероятно, хорошая сохранность коры больших полушарий и служит причиной их высокого интеллекта. Научная статья об этом опубликована в журнале JAMA Network. Об открытии также сообщает портал "Нейроновости".

С помощью структурной магнитно-резонансной томографии (МРТ) учёные измеряли толщину коры у 24 "суперстариков" и их 12 сверстников, чей интеллект соответствовал возрасту. Измерение проводили несколько раз на протяжении 18 месяцев. Выяснилось, что снижение толщины коры у "суперстариков" составило 1,06 процента, а в группе контроля — 2,24 процента, то есть в два раза больше.

У "суперстариков" нашли существенное отличие в структуре коры головного мозга

Особенно важно, что статистически достоверной разницы в толщине коры больших полушарий между "суперстариками" и их "обычными" сверстниками изначально не было. То есть, чтобы долгое время сохранять умственные способности на высоком уровне, не обязательно иметь кору толще среднего.

За счёт чего серое вещество больших полушарий у "суперстариков" сохраняется лучше, не вполне ясно. Пока можно дать только общие рекомендации для поддержания нормальной работы мозга в пожилом возрасте: не курить и не злоупотреблять наркотиками, поддерживать отношения с семьёй и друзьями, стараться больше двигаться.