Крупнейший в мире дирижабль научили безопасно падать

Чтобы избежать повреждений при авариях, крупнейший гибридный дирижабль оснастили двумя быстро надувающимися подушками безопасности, амортизирующими удар при столкновении с землёй.

Британская компания Hybrid Air Vehicles оснастила свой гибридный дирижабль Airlander 10 двумя быстро надувающимися подушками, объёмом по 7,5 кубометра каждая. Они расположены по краям от кабины экипажа и исключают её серьёзное повреждение при аварийной посадке. Этот шаг предпринят после того, как в августе 2016 года крупнейшее воздушное судно мира из-за ошибки экипажа столкнулось с землёй. Хотя в силу присущей дирижаблям малой скорости падения никто не пострадал, кабина в тот раз потребовала небольшого ремонта. О событии сообщает сайт Hybrid Air Vehicles.

На крупнейшем дирижабле поставили подушки безопасности Фото: © wikipedia.org

Обе подушки очень небольшие — если сам гелиевый Airlander 10 по объёму равен 38 000 кубометров, то его подушки даже вместе занимают лишь 15 кубометров. В полёте они будут сложены для минимизации сопротивления воздуха и лишь при возникновении угрозы аварии получат команду на развёртывание, которое займёт менее 20 секунд.

Кроме того, для повышения безопасности посадок специалисты фирмы создали небольшой гусеничный буксировщик с выдвижной мачтой. Он позволит дирижаблю причаливать даже там, где нет никакой инфраструктуры, — вне аэродрома: в поле или на льду озера. Благодаря двум боковым поплавкам, на воду Airlander 10 садится и взлетает самостоятельно.

Решение о создании подушек безопасности приняли после прошлогодней аварии, когда экипаж судна зацепился посадочным тросом за забор и не успел погасить скорость, упав в результате носом на землю. Дирижабли имеют очень малую скорость падения и очень большую нижнюю поверхность, потому удар был таким слабым, что ни его оболочка, ни люди в кабине не пострадали. Однако нижняя часть кабины выступает немного вниз (иначе из неё была бы плохая видимость), поэтому она несколько пострадала и её пришлось чинить. Новые меры безопасности исключат такую проблему.

Airlander 10 — крупнейший существующий дирижабль (если быть точным — гибридный дирижабль). Его длина 92 метра, вес 20 тонн, полезная нагрузка — 10 тонн. Максимальная скорость — около 150 километров в час, минимальная для высотного полёта — 37 километров в час. Садиться и взлетать он может с очень небольших площадок. Время непрерывного полёта — до 120 часов на одной заправке. По объёму и габаритам это крупнейший летательный аппарат в современном мире.