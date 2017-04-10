NASA выделило деньги на 22 научных проекта на грани фантастики

Специальная программа выделяет грант на исследования, способные совершить технологический прорыв в ближайшем будущем.

Научная программа NASA "Инновационные передовые концепции" (NIAC) объявила 22 новых научных проекта, которые получат финансирование. По мнению специалистов, эти проекты могут обеспечить критически важные прорывы в исследованиях и разработке новейших космических технологий в ближайшие 50 лет, сообщает NASA.

Оптическое бурение астероидов, изучение тёмной материи и другие проекты получат по 125 000 долларов от NASA Фото: © NASA

NIAC выбирает исследования, которые, по мнению учёных, наиболее вероятно смогут быть реализованы в ближайшие десятилетия, и эти проекты получают финансирование в размере 125 000 долларов США в течение девяти месяцев, чтобы доказать возможность и ценность подобной работы.

Если на первом этапе всё проходит хорошо, проект может получить финансирование второй фазы на сумму до 500 000 долларов на два дополнительных года работ. В 2017-м в рамках проектов второй фазы планируется одобрить финансирование создания космического аппарата для изучения атмосферы Венеры, технологию бурения астероидов и зонд для исследований Плутона, оснащённый термоядерным реактором.

Среди новых 22 проектов стоит отметить такие прорывные идеи, как спасательные технологии для кораблей марсианской миссии, оптическое бурение астероидов и изучение тёмной материи.

В 2016 году NASA профинансировало технологию анабиоза астронавтов для межпланетных перелётов, использование магнитосферы Земли для торможения космических аппаратов и создание на земной орбите вращающихся космических станций с искусственной гравитацией.