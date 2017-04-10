Корабль "Союз МС-02" с тремя космонавтами и мощами на борту начал приземление

Он уже отстыковался от МКС, а приземляться начнёт, удалившись на достаточное расстояние от станции.

Пилотируемый космический корабль "Союз МС-02" отстыковался от Международной космической станции и начал операции, предшествующие снижению и посадке. Аппарат сделал два импульса, чтобы увести корабль от МКС на безопасное расстояние, после этого он начнёт снижаться. По предварительным данным, аппарат должен приземлиться в 14:20 по московскому времени, сообщает "Роскосмос".

Трое космонавтов и частица мощей преподобного Серафима Саровского начали возвращение на Землю с МКС Фото: © РИА Новости/Валерий Мельников

На борту пилотируемого корабля находятся члены экипажа, космонавты "Роскосмоса", участники 49-й и 50-й длительных экспедиций на МКС Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу. В космос они отправились 19 октября 2016 года. Таким образом, продолжительность их пребывания в космическом полёте составит к моменту посадки 173 суток.

Корабль "Союз МС-02" находился в составе МКС с 21 октября 2016 года. За время пребывания на Международной космической станции экипаж выполнил программу научно-прикладных исследований и экспериментов, поддерживал работоспособность станции и проводил работы по её дооснащению оборудованием, доставленным грузовыми кораблями.

Предварительное место приземления находится в степи Казахстана, в 150 километрах южнее посёлка Жезказган. Вместе с космонавтами с МКС на Землю вернётся и частица мощей преподобного Серафима Саровского, ставшего первым святым, побывавшим в космосе.