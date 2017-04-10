Корабль "Союз МС-02" с мощами Серафима Саровского успешно приземлился

Капсула с космонавтами международного экипажа МКС совершила удачное приземление в казахстанской степи.

Космический корабль "Союз МС-02" совершил успешную посадку в степи, неподалёку от посёлка Жезказган в Казахстане. На Землю вернулись космонавты "Роскосмоса", участники 49-й и 50-й длительных экспедиций на МКС Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков и астронавт NASA Роберт Шейн Кимброу, сообщает "Роскосмос".

Корабль "Союз МС-02" находился в составе МКС с 21 октября 2016 года. За это время космонавты провели на орбите 173 дня и выполнили множество экспериментов, включая выход в открытый космос.

В настоящее время на орбите остаются трое космонавтов — командир Пегги Уитсон, первый бортинженер Олег Новицкий и второй бортинженер Тома Песке. Следующий космический аппарат отправится к Международной космической станции 20 апреля 2017 года. "Союз МС-04" доставит на орбиту ещё двух космонавтов Федора Юрчихина и Джека Фишера.

Вместе с экипажем на Землю возвратилась частица мощей преподобного Серафима Саровского, которая была доставлена на МКС этим же экипажем. После возвращения с орбиты она будет передана в храм Преображения Господня в Звёздном городке.