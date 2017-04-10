Северный Ледовитый океан стал похожим на Атлантику

Истончение морского льда привело к тому, что распределение слоёв тёплой и холодной воды в Арктике становится таким же как в Атлантике, что значительно ускорит таяние льдов в Северном полушарии.

Группа учёных из США изучила распределение слоёв тёплой и холодной воды в Северном Ледовитом океане и выяснила, что их традиционное взаимное расположение в 2013–2015 годах нарушилось, что привело к ускоренному таянию льдов в последние годы. Процесс, по всей видимости, оказался необратимым. Соответствующая статья опубликована в Science.

Лёд Северного Ледовитого океана утратил защиту из тонкого слоя холодной пресной воды, что резко усилило его таяние Фото: © flickr / NASA Goddard Space Flight Center

Обычно в океанах формирование льда на поверхности затрудняется тем, что тёплая солёная морская вода, как правило, находится выше холодной. Контактируя с ней, любой лёд быстро тает. Как отмечают авторы работы, до сих пор Северный Ледовитый океан был исключением. Там так много льда, что при таянии он образует тонкий слой холодной и более пресной воды. Из-за меньшего содержания солей она довольно лёгкая и плавает над слоем более тёплой морской воды. При этом тепло солёной воды с трудом достигает нижней кромки льдов и они тают довольно слабо.

Однако новые данные, полученные с буёв, записывавших температуру и солёность воды в Северном Ледовитом океане в 2013—2015 годах, показывают, что этот механизм сломался. Морской лёд за серию тёплых лет истончился так сильно, что его летнее подтаивание даёт мало пресной холодной воды, и нижняя кромка льдов начинает напрямую контактировать с тёплой и солёной морской водой. Это может объяснить рекордно быстрое таяние арктических льдов в последние год-два, отмечают исследователи.

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