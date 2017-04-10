У древних первобытных людей обнаружили в зубах отличные пломбы

Итальянские антропологи обнаружили свидетельства зубоврачебной техники, появившейся задолго до сельского хозяйства.

В зубах возрастом 13 тысяч лет итальянские учёные обнаружили следы медицинской обработки: врач каменного века выскоблил поражённые ткани, очистил отверстия и заполнил их пломбирующим составом. Об этом рассказывает статья, опубликованная в American Journal of Physical Anthropology.

Учёные из команды профессора Болонского университета Стефано Бенацци (Stefano Benazzi) исследовали зубы, принадлежавшие человеку, жившему на севере Италии 12,7–13 тысяч лет назад. Исследователи обнаружили на них следы медицинского вмешательства. Поражённые инфекцией мягкие внутренние ткани были выскоблены, а отверстия зашлифованы и заполнены пломбами на основе битума.

Раскопки на стоянке Рипаро-Фредиан (Riparo Fredian) в итальянской Тоскане проводятся уже около 20 лет, что позволило найти отдельные зубы, принадлежавшие шести разным индивидуумам. Бенацци и его коллеги уже показали, что на некоторых из них можно увидеть следы воздействия заострённым каменным орудием, с помощью которого вычищались поражённые инфекцией ткани. Возраст описанной ими в 2015 году находки был определён примерно в 14 тысяч лет.

У первобытных людей обнаружили развитую стоматологию и хорошие пломбы Фото: © East News

И хотя новая на тысячу лет моложе, она по-прежнему относится к периоду до развития сельского хозяйства и перехода к диете, насыщенной углеводами, — особенно вредной для здоровья зубов. К тому же помимо следов "высверливания" и удаления мёртвых и инфицированных участков пульпы в них нашлись и остатки древних пломб, которыми заполняли образовавшиеся полости.

Пару верхних передних резцов индивидуума № 5 учёные рассмотрели в мельчайших деталях с помощью микротомографии и сканирующего электронного микроскопа. Это позволило увидеть оставленные инструментом бороздки и другие признаки, говорящие об искусственном появлении полостей. На их внутренних стенках также обнаружились следы органических веществ, которые были идентифицированы как смесь битума с растительными волокнами и, возможно, волосами.

Стоит заметить, что смолистый и клейкий битум обладает бактерицидными свойствами и был известен задолго до той эпохи — в частности, он применялся для закрепления рукоятей на инструментах.

Бернацци и его соавторы считают, что такая обработка вряд ли могла быть частью древней религиозной практики и не могла появиться сама собой, например в результате патологических изменений зубов, которыми постоянно разгрызали твёрдые материалы.

"Некоторые охотники-собиратели позднего палеолита демонстрируют различные патологии ротовой полости, — пишут авторы. — Можно предположить, что они экспериментировали и с различными методами терапевтического вмешательства".