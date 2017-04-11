Американские военные испытали новую подводную лодку (видео)

Эта подлодка станет 14-й субмариной класса "Вирджиния", принятой на вооружение в США.

ВМС США объявили об успешном завершении первого этапа ходовых испытаний атомной многоцелевой подводной лодки USS George Washington. Это уже четырнадцатая по счёту подводная лодка класса "Вирджиния". После испытаний субмарине предстоит приёмочная комиссия, сообщает flotprom.ru.

Пентагон предполагает сдавать по две подводные лодки такого класса до начала 2020-х годов, когда начнётся строительство стратегических подводных лодок нового класса "Колумбия". Субмарины "Вирджиния" предназначены для борьбы с подводными лодками на глубине и для прибрежных операций. Кроме стандартного вооружения лодка имеет также оборудование для специальных операций: необитаемые подводные аппараты, шлюзовую камеру для лёгких водолазов, палубное крепление для контейнера или сверхмалой подводной лодки.

Недавно стало известно о том, что американские подводные лодки типа "Вирджиния" продолжают терять своё резиновое противошумное покрытие. На недавней фотографии USS Mississippi, вернувшейся в порт Перл-Харбор, хорошо видно отслаивающееся лохмотьями защитное покрытие.

По мнению военно-морского эксперта Нормана Полмара (Norman Polmar), основная проблема этого покрытия заключается в клее. Он подвергается воздействию самых разнообразных условий окружающей среды, в том числе больших перепадов температуры, а также давления, соответствующего глубине 300 метров. Всё это приводит к тому, что плитки с новейших подводных лодок США постоянно осыпаются и их приходится приклеивать заново во время ремонта.