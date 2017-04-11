Китай испытает комбинированный гиперзвуковой двигатель

Он сочетает в себе сразу несколько типов двигателей, необходимых для работы в различных диапазонах скоростей.

Китайские специалисты проведут испытания первого в мире комбинированного гиперзвукового двигателя. Новинка получила название TRRE (Turbo-aided Rocket-augmented Ram/scramjet Engine, турбированный ракетнодополненный прямоточный воздушно-реактивный/гиперзвуковой прямоточный воздушно-реактивный двигатель). Предполагается, что он сможет разгонять летательные аппараты до скорости в 10 Махов, сообщает Aviation Week.

Китайские инженеры испытают комбинированный реактивный двигатель, сочетающий в себе сразу несколько силовых установок Фото: © Beijing Power Machinery Research Institute

Одна из основных проблем современных гиперзвуковых двигателей заключается в том, что они могут хорошо работать только в узком диапазоне скоростей. Рабочие прототипы гиперзвуковых прямоточных воздушно-реактивных двигателей начинают стабильно работать на скоростях полёта более четырёх чисел Маха, но, чтобы разогнать летательный аппарат до такой скорости, они мало подходят.

В то же время обычные двухконтурные реактивные двигатели, характерные для современных истребителей, не могут разгоняться до скорости выше 2,2 Маха. В итоге TRRE содержит в себе целых три двигателя. В одном корпусе с единым воздухозаборником размещены турбореактивный, ракетный и прямоточный воздушно-реактивный двигатели.

На малых скоростях работает обычный турбореактивный двигатель. После достижения скорости в 2 Маха воздуховод к турбореактивной части перекрывается, а воздушный поток переключается на прямоточную воздушно-реактивную часть. После шести чисел Маха ракетный двигатель отключается, а прямоточный воздушно-реактивный двигатель переходит в гиперзвуковой режим с дополнительной подачей в камеру сгорания жидкого кислорода.

По словам экспертов, гиперзвуковое оружие может встать на вооружение в мире уже в начале следующего десятилетия. Стоит отметить, что Россия — один из мировых лидеров в вопросе создания гиперзвуковых ракет. Как российская оборонная промышленность пробилась на первое место в вопросах гиперзвука, можно прочитать в материале Александра Березина "Российский флот переходит на гиперзвук".