Автопилот для "кадиллаков" не сможет ездить по обычным дорогам

Хотя Cadillac CT6 и сможет ехать "без рук", но лишь по заранее изученным и отснятым работниками General Motors дорогам.

Согласно заявлению General Motors, осенью 2017 года компания представит модель Cadillac CT6, у которой в качестве опции будет доступен Super Cruise. Она позиционирует его как вариант автопилота, при котором водитель не должен держать руки на руле (автопилот третьего уровня по классификации SAE). Однако подробный анализ заявления и демонстрационного видео показывает, что это не совсем так и по функциональности система будет далека от автопилота Tesla.

Super Cruise от General Motors появится этой осенью. Он будет достаточно продвинутым, чтобы водитель мог не держать руки на руле Фото: © кадр из видео YouTube/канал Drive Life

Представители автогиганта выпустили и демонстрационный ролик, поясняющий, как будет работать Super Cruise. На нём видно, что система немного отличается от адаптивного круиз-контроля, уже представленного на рынке. Машина с ним сама может ехать только по трассе с разделителем в одной полосе и не сумеет сама перестроиться по команде пользователя, как, например, на электромобилях Tesla, где для этого достаточно щёлкнуть поворотником в желаемую сторону. Нет у неё и функции самостоятельной парковки без водителя и выезда без него из гаража или парковки:

Как отмечает Electrek, отдельной большой проблемой Super Cruise станет то, что они просто не смогут ездить по дорогам, предварительно не оцифрованным специальной машиной с лидаром (функциональный аналог радара с лазером), делающим детальную карту дороги и её полос. General Motors за свой счёт проведет лидарную съёмку основных трасс США, и её Cadillac CT6 сможет ехать в режиме Super Cruise только там, где такая съёмка была проведена. Это значит, что, в отличие от Tesla, такой автопилот не будет работать вне США. К тому же во время ремонта или после частичной перестройки трассы или изменения на ней знаков и разметки какое-то время до новой лидарной съёмки пользоваться ей в автопилотном режиме владельцы Cadillac CT6 не смогут. Речь идёт о существенном ограничении их функциональности. Вряд ли популярность такой системы будет значительной.

В то же время General Motors утверждает, что при использовании Super Cruise не надо будет держать руки на руле. До осени этого года даже самые продвинутые версии автопилотов требуют удержания там рук с перерывами не более минуты. Отказ от обязательного удержания рук на руле оказался возможен благодаря тому, что Super Cruise при любой непонятной ситуации на дороге обращается к водителю с просьбой о вмешательстве, а если водитель не реагирует, может даже остановить машину. Следует отметить, что на трассе в левом ряду (перестраиваться из полосы в полосу система не умеет) это решение вряд ли можно расценить как безопасное. По всей видимости, General Motors стремится показать, что её система имеет возможности шире, чем у конкурентов, и поэтому спешит с внедрением возможности "езды без рук".

В компании заранее отмечают, что Super Cruise не сможет проезжать перекрёстки и работать в городе. Это сделает его не слишком конкурентоспособным на фоне лидеров в области автопилота. Новинка появится осенью этого года — тогда же, когда Tesla собирается полностью активировать свой автопилот и дать ему возможность ехать "без рук" и в городе, и на трассе, и при проезде светофоров и сложных перекрёстков: