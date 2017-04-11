Учёные нашли самых древних животных

Похожие на медуз морские животные — гребневики оказались более старыми, чем ранее признанные рекордсмены по древности — губки.

Обычно считается, что первой оформившейся группой царства животных были губки. Однако усовершенствованный метод сравнения геномов позволил вырваться вперёд их главным "конкурентам по древности" — морским хищникам-гребневикам. Эти выводы приводятся в статье, опубликованной журналом Nature Ecology & Evolution.

Назвать древнейшую группу в обширном царстве многоклеточных животных учёные не могут до сих пор. Самые популярные кандидаты на эту роль — губки (Porifera). Они настолько простые, что у них ещё нет даже полноценных органов и тканей, и большинство клеток даже у зрелых организмов может свободно переходить из одного типа в другой. Главными "соперниками" губок по старшинству остаются гребневики (Ctenophora) — усеянные ресничками, похожие на медуз, также весьма несложные и очень древние плавающие хищники.

К сожалению, и те и другие организмы не имеют твёрдого скелета, который мог бы окаменеть и сохранить останки их далёких "прадедов". Учёным приходится полагаться на куда более редкие и менее надёжные отпечатки, оставленные в древних породах, на методы молекулярной биологии (подсчёт различий строения одноимённых генов у животных различных видов) и другие непрямые методы определения возраста биологической группы. В этой гонке вперёд вырываются то губки, то гребневики.

В прошлом году американские ученые связали необычную органическую молекулу, найденную в породах возрастом около 600 миллионов лет, с генами, имеющимися у некоторых современных губок — с тех пор фаворитами "гонки за древность" оставались они. Однако новая работа Антониса Рокаса (Antonis Rokas) и его коллег из Университета Вандербильта выводит гребневиков вперёд.

В статье учёные представили новый подход к сравнению геномов удалённых друг от друга групп организмов для выяснения их родственных отношений. Его возможности они продемонстрировали на некоторых спорных участках "древа жизни", в том числе пяти из царства растений, шести — грибов и семи — животных. Самым интересным в этом ряду оказалось сравнение генов губок и гребневиков.

Авторы сопоставили один за другим каждый ген, имеющийся и у губок, и у гребневиков. Таким образом они выясняли, у какой группы организмов больше отличий от остальных. Таким путём были проанализированы сотни генов. В результате оказалось, что гребневики отличаются от остальных животных заметнее, чем губки. А значит, они древнее и раньше отделились от общей линии животного царства.