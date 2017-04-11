Учёные: Просыпаться вовремя мешает мутация

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Учёные: Просыпаться вовремя мешает мутация

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Фото: © wikipedia

Сутки у людей с особым вариантом гена CRY1 получаются длиннее, чем у остальных, из-за чего они почти никогда не могут заснуть и проснуться к определённому часу.

У людей, страдающих хроническим сдвигом суточных ритмов, учёные обнаружили необычный вариант гена CRY1. По всей видимости, именно он мешает этим людям просыпаться вовремя. Научная статья опубликована в журнале Cell. Также об этом сообщает портал "Нейроновости".

Исследователи из Рокфеллеровского университета изучили членов семьи с хронической задержкой фаз сна и бодрствования (Delayed sleep phase disorder, DSPD). Такой диагноз ставят тем, у кого минимум три месяца подряд нарушены циркадные ритмы — закономерная смена сна и бодрствования, полный цикл которой занимает около 24 часов. Они, как правило, чувствуют себя слишком плохо, чтобы просыпаться рано утром, и испытывают проблемы с засыпанием.

Учёные использовали данные от членов нескольких турецких семей. Часть испытуемых страдала хронической задержкой фаз сна и бодрствования, но некоторые родственники были здоровы. У всех них взяли образцы генетического материала, а также попросили их две недели пожить в помещении с искусственным освещением, не имея возможности узнать, который час. Анализ последовательностей нуклеотидов в нескольких генах, регулирующих циркадные ритмы, показал, что у людей с DSPD присутствует особый вариант гена CRY1. У них же цикл сна и бодрствования оказался в среднем на полчаса дольше, чем у их родственников без DSPD.

Авторы работы предложили молекулярный механизм, по которому нетипичный CRY1 изменяет суточные ритмы. Белок, кодируемый особым вариантом CRY1, подавляет работу многих других циркадных генов. Их активность, в свою очередь, запускает действие множества белков, определяющих периодическое изменение концентрации сигнальных молекул (например, "гормона сна" мелатонина) в отдельных органах и тканях тела. Такие изменения и определяют функциональное состояние человека — спит он или бодрствует. Работа нетипичного варианта CRY1 приводит к тому, что изменение содержания мелатонина и многих других веществ задерживается. Поэтому носитель особой версии названного гена не может ни заснуть, ни проснуться вовремя.

Некоторым людям мешает просыпаться вовремя особый вариант гена CRY1

Нестандартный вариант гена CRY1 встречается у 0,6 процента популяции. Вероятно, подавляющее большинство его носителей испытывает проблемы с подъёмом с постели утром — так проявляется задержка фаз сна и бодрствования. К сожалению, при диагностике DSPD нередко не выявляют, считая проявлением депрессии или какого-либо другого неврологического или психиатрического заболевания, так что диагноз "задержка фаз сна и бодрствования" ставят очень редко.

Во многих новостных заметках особый вариант CRY1 преподнесли как "ген сов". Стоит отметить: строго говоря, термин "задержка фаз сна и бодрствования" не равносилен понятию "сова". Сова — это хронотип, показывающий, когда человеку субъективно, психологически комфортнее ложиться и вставать. В случае DSPD речь идёт ещё и о физиологических реакциях — температуре тела, уровне гормона мелатонина, частоте дыхательных движений и многих других. Люди с задержкой фаз сна и бодрствования физически не могут проснуться в положенное время, так как объективное состояние их организма не позволяет этого сделать.

Надёжного способа лечения задержки фаз сна и бодрствования не существует. Можно лишь стараться строго соблюдать режим. Но, поскольку у людей с DSPD, как выяснилось, цикл сна и бодрствования на полчаса длиннее суток, попытка вписаться в рамки 24 часов для таких людей всегда будет доставлять им ту или иную степень дискомфорта.

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