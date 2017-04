Жизнь могла забраться на пять километров ниже Марианской впадины

В десяти километрах под морским дном микроорганизмы способны уцелеть, даже если всё живое на поверхности Земли вымрет.

Учёные из Европы и Новой Зеландии обнаружили в образцах серпентина, собранных на морском дне вблизи Марианской впадины, возможные следы жизнедеятельности микроорганизмов. Хотя часть из них может иметь и абиотическое ("неживое") происхождение, исследователи предполагают, что их источник — живые организмы. По их оценке, они могут выживать на глубине до 10 километров ниже дна океана. Соответствующая статья опубликована в Proceedings of the National Academy of Sciences.

Новые находки могут означать, что жизнь есть в 10 километрах ниже морского дна. Там она могла пережить самые грандиозные катастрофы прошлого Фото: © newscientist.com

Авторы использовали 46 образцов серпентина, собранных в зоне близ Марианской впадины — самого глубокого места всех океанов Земли, имеющего глубину около 11 км ниже уровня моря. Серпентины — это магниево-железистые гидросиликаты, которые образуются, когда оливин в зоне погружения океанической коры в мантию реагирует с тёплой водой. При этом выделяется водород, который метаногены (микроорганизмы, производящие метан) могут использовать как пищу. В образцах были найдены алифатические и ароматические соединения (органические соединения, содержащие или не содержащие бензольные кольца), а также амиды. Один из наиболее хорошо изученных амидов — мочевина.

На поверхности Земли такие соединения в большинстве случаев встречаются в местах жизнедеятельности метаногенов и других микроорганизмов. Тем не менее авторы работы отмечают, что трудно исключить абиотический характер образования этих соединений в серпентине (т.е. их появление не в результате деятельности микроорганизмов). Однако они считают биотический — "микроорганизменный" — сценарий наиболее вероятным. Особенности образцов показывают, что они сформировались на глубине до 10 километров ниже океанского дна. Органика была найдена внутри образцов, куда вряд ли могла попасть после их формирования.

Из всего этого исследователи делают вывод, что простейшая жизнь может существовать на очень больших глубинах — по крайней мере, где температура не выше 122 градусов (при более высокой погибают даже самые стойкие организмы). Там она может пережить массовые вымирания и даже события, подобные поздней тяжёлой бомбардировке (массированные удары крупных астероидов по планете). Сходные процессы могут иметь место и на других объектах Солнечной системы.