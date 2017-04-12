Медики МГУ разработали новый тип противоракового средства

Российские и американские учёные совместно создали наночастицы, запускающие "программу самоуничтожения" в клетках злокачественных опухолей, устойчивых к другим видам химиотерапии.

Сотрудники факультета фундаментальной медицины МГУ имени М.В. Ломоносова совместно с коллегами из ФНИЦ "Кристаллография и фотоника" РАН и Северо-Восточного университета (США) предложили новый тип противоракового средства, содержащего наночастицы комплекса цитохрома с фосфолипидом кардиолипином. Ожидается, что оно будет активировать в клетках злокачественных опухолей программы "самоуничтожения". Результаты работы описаны в статье, опубликованной в журнале Pharmaceutical Research.

Действие многих противораковых средств основано на стимуляции в опухолевых клетках апоптоза — одной из разновидностей программируемой клеточной гибели. При этом у раковых клеток возникает устойчивость (резистентность) к препаратам для химиотерапии. Поэтому задача учёных — преодолеть такую резистентность. Новый способ сделать это предложили российские и американские учёные. Они решили соединить в комплекс цитохром с фосфолипидом кардиолипином (сокращённо Цит-КЛ) и получить из таких комплексов наночастицы.

Исследователи из МГУ научились получать наночастицы Цит-КЛ стандартного размера и определённого уровня активности, а также прояснили механизм их действия. Они использовали метод хемолюминесценции (свечения объекта, вызванного химическим воздействием на него), чтобы определить детали химических реакций, имеющих место при контакте наночастиц с клетками-мишенями. Они разработали аппаратуру специально для этой работы.

"Было показано, что действие частиц основано на их каталитической активности — способности образовывать свободные радикалы липидов в присутствии пероксида водорода или пероксидов самих липидов", — рассказал Юрий Владимиров, автор статьи, доктор биологических наук, заведующий кафедрой медицинской биофизики факультета фундаментальной медицины МГУ.

Кардиолипин, входивший в состав наночастиц, служит одним из основных компонентов мембран "энергетических станций клетки" — митохондрий. Его наличие необходимо для множества ферментов, катализирующих разнообразные биохимические реакции. Один из таких ферментов — второй компонент наночастиц, цитохром с. Когда он отсоединяется от липидной мембраны, этот фермент в числе прочих запускает процессы апоптоза (в том числе образование свободных пероксидных радикалов), в итоге которых клетка гибнет.