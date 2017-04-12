Ещё один праздник со слезами на глазах?

12 апреля 2017 года Россия впервые за долгие годы встретила не на первом месте по полётам в космос. Не похоже, что эта ситуация выправится сама, без усилий, сравнимых с работой Королёва более полувека тому назад. Как из неё можно выйти, почему руководство нашей космической отрасли ничего не предпринимает и когда всё же примется за дело?

"Ну ужас, да. Но ведь не ужас-ужас!"

Чтобы понять куда идти, надо выяснить, где наша космическая отрасль сейчас. 12 апреля 2017 года она в середине довольно тёмной полосы. В прошлом году в России было 17 пусков, а с 1 января и до сего дня — один. Это не потому, что нам лень, — есть и более объективные причины. Все ракеты "Протон" до 29 мая гарантированно не могут летать из-за неаккуратной сборки двигателей. Проблемы не только с ракетами, но и с нагрузкой для них.

Спутник ГЛОНАСС-К2 — должен был дать наземным навигаторам бóльшую точность — раньше следующего он года не полетит. В ГЛОНАСС-К1 предыдущего поколения более 90 процентов электроники было импортной, и санкции сделали её недоступной. Так что и эти аппараты ранних версий полетят не ранее конца 2018 года. Доводка ГЛОНАСС-К2 с учётом импортозамещения всё ещё идёт и когда закончится — неясно.

Пока их будут заменять менее функциональными ГЛОНАСС-М, которых в своё время, слава богу, сделали достаточно. Лежит на складах без движения некогда намеченный к пуску спутник "Лыбидь". Заказчик его Украина, поэтому, когда он полетит, никто не знает.

Впрочем, что там спутники. Не взлетит целый новый модуль для МКС — та самая "Наука", на базе которой планировалась, кстати, и отдельная российская орбитальная станция. А она вполне актуальна — те же американцы не уверены, что будут использовать МКС после 2024 года. "Наука", похоже, так никуда и не полетит и в будущем. Модуль делали так долго, что самые старые части, из 90-х годов, требуют замены, но уже сняты с производства.

После серии описанных выше безрадостных провалов накануне Дня космонавтики ситуацию попробовал оживить Игорь Комаров — глава "Роскосмоса". Он сообщил, что в 2017 году планируется не менее 30 запусков (с учётом двух с чужого космодрома, из Гвианы), а это куда больше ранее озвученного. Уточним — 15 из этих пусков оплатят военные, то есть гражданских и на наших космодромах пройдёт всего 13. Это, вообще говоря, немало — в 2016 году из нашей страны пусков было всего 17. Но это всё равно меньше, чем планируют в США. Крайне нетипичная ситуация, которой до 2015 года не бывало более десятка лет. Однако теперь её стоит считать "новой нормой".

Строго говоря, Комаров заявил об этом 31 марта, после того как Илон Маск вновь запустил и вернул на Землю уже однажды побывавшую в космосе ступень ракеты. С учётом того, что уже середина апреля (и, напомним, пока был совершён только один пуск), всё это напоминает аврал и штурмовщину, призванные поддержать изрядно пошатнувшееся реноме "Роскосмоса". Во втором полугодии наши "космические чиновники" планируют аж 24 запуска. Выдержать такой напряжённый график и избежать аварий будет крайне трудно. Впрочем, если это удастся, то можно будет только поаплодировать.

Совсем неприятная ситуация у нас на рынке коммерческих запусков, где мы ещё недавно тоже были лидерами. "Роскосмос" считает, что будет несколько таких пусков в этом году. На Западе же, напомним, есть одна частная компания, у которой их будет существенно больше.

Поворот сибирских рек

Не порадует нас в этом году и "Ангара". Следующий её пуск лишь в 2018 году. Проект "Ангара-3" так и вовсе свёрнут. "Ангара-5" будет сделана с запозданием — документацию по этому проекту стали переводить "в цифру", и в ней, по словам главы "Роскосмоса", "вскрылось много дефектов".

Бог с ними, со сроками, — по "Ангаре" их срывают не первый и не десятый раз. Хуже другое: планы её производства создавались исходя из ложной предпосылки высоких цен на нефть и соответствующего им бюджета. Понемногу эта иллюзия рассеивается, поэтому будущих запусков этой ракеты будет меньше в несколько раз. Так что новый завод по выпуску "Ангары" в Омске будет недогружен. А это "приведёт к простою и, как следствие, серьёзному росту стоимости... пусков "Ангары", сообщает нам глава "Роскосмоса".

Напомним: именно за счёт массовости выпуска модулей для этой ракеты её хотели сделать дешевле "Протона". Без такой массовости новая ракета может оказаться дороже старой. Зачем она тогда нужна — вопрос, на который непросто ответить.

Что дальше?

Перспективы российского космоса довольно неочевидны. Мы как минимум до 2025 года не собираемся лететь в дальний космос. В ближнем к 2023 году у нас будет новый пилотируемый корабль "Федерация". Если будет. Но куда на нём летать — если США уйдут с МКС — глубоко неясно.

"Роскосмос" хочет заработать на запуске сотен спутников британской OneWeb. Однако позиция "зато в области извоза мы впереди планеты всей" имеет существенный недостаток. Она возлагает большие надежды на рискованный зарубежный стартап, который хочет сотнями низковысотных спутников заменить наземный интернет. С этим стартапом конкурирует SpaceX Илона Маска. Пока ни одной западной компании ни в одной сфере не удалось обойти такого конкурента. То есть OneWeb запросто может вылететь в трубу или резко сократить свои планы по числу спутников. Кого мы тогда сможем массово запускать в космос — неизвестно.

Приватизируй это?

Довольно очевидно: наша космическая отрасль пока в тупике. Самое плохое, что "космические чиновники" не знают, что делать дальше. Известный популяризатор космонавтики Виталий Егоров уже написал эпитафию: "Российская космонавтика — это убыточное для госбюджета занятие с крайне низкой производительностью труда, минимальным научным выхлопом, и только всенародная любовь мешает бросить её раз и навсегда". Дабы "Роскосмос" не мучился, он предлагает приватизировать космическую отрасль нашей страны. В принципе, да, иногда загнанных лошадей пристреливают, но совсем ли загнана конкретно эта лошадь — вопрос пока открытый.

Вернёмся к реальности. Конечно же, никакой приватизации не будет, да и смысла в ней нет. Успех SpaceX (она одна в первом квартале этого года опередила Россию по пускам в несколько раз), заставляющий думать об этом, связан исключительно с личностью её создателя, а не абстрактной эффективностью частника. Другие частные конторы пока и близко не подошли к уровню "Роскосмоса" и вряд ли подойдут. А Масков в российском бизнесе просто нет, одни Прохоровы с ёмобилями. Достаточно взглянуть на наши крупные высокотехнологичные негосударственные компании, чтобы понять это раз и навсегда.

Что остаётся? Ответ довольно банален: работа по планам 1980-х по созданию собственных ракет с возвращаемыми ступенями, желательно на метане. Это снизит издержки на пуски и даст возможность побороться за место под Солнцем. Конечно, мы неизбежно и сильнейшим образом опоздаем на этом направлении. Ведь глава "Роскосмоса" и наши эксперты всё ещё считают, что надо посмотреть на то, каков будет масштаб успеха SpaceX с многоразовостью, и лишь потом начинать что-то всерьёз менять. То есть раньше конца этого десятилетия мы даже не начнём двигаться в нужную сторону, а к тому времени догонять SpaceX будет довольно поздно. Что ж, лучше так, чем совсем никогда.