Рыбак нашёл живых черепах — сиамских близнецов и отказывается их продавать

Освальдо Лопес Ромеро из Пинар-дель-Рио, Куба, отправился со своим сыном за червями для рыбалки, но в итоге выкопал необычную рептилию с двумя головами, пишет granma.cu.

Мужчина рассказал, что, пока копал червей, наткнулся на черепашью кладку. Там он и заметил странных малышей, которые оказались сиамскими близнецами. Отец с сыном забрали их домой. Но мужчина не надеялся, что они выживут, так как черепашки "ещё не до конца вылупились". Однако у пресмыкающихся были свои планы. На следующий день они уже начали есть кусочки рыбы, курицы и червяков, которые им с радостью предложили.

Освальдо расспросил старых рыбаков о своей находке, и они рассказали, что никогда не встречали ничего подобного. Что неудивительно, ведь в естественной среде обитания шанс выжить у таких животных очень мал, потому что им трудно передвигаться и добывать пищу.

Новость о "сиамских черепашках" быстро разлетелась по округе. Многие хотели посмотреть на малышей и сфотографировать животных с двумя головами, четырьмя передними и двумя задними лапами, а также двумя хвостами, которые, кроме того, были скреплены панцирями. Вскоре появились и те, кто стал предлагать за черепах деньги. Но семья не спешит с ними расставаться, потому что уже успела полюбить.