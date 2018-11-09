Рыбак нашёл живых черепах — сиамских близнецов и отказывается их продавать

Мужчина рассказал, что, пока копал червей, наткнулся на черепашью кладку. Там он и заметил странных малышей, которые оказались сиамскими близнецами. Отец с сыном забрали их домой. Но мужчина не надеялся, что они выживут, так как черепашки "ещё не до конца вылупились". Однако у пресмыкающихся были свои планы. На следующий день они уже начали есть кусочки рыбы, курицы и червяков, которые им с радостью предложили.
Освальдо расспросил старых рыбаков о своей находке, и они рассказали, что никогда не встречали ничего подобного. Что неудивительно, ведь в естественной среде обитания шанс выжить у таких животных очень мал, потому что им трудно передвигаться и добывать пищу.
Новость о "сиамских черепашках" быстро разлетелась по округе. Многие хотели посмотреть на малышей и сфотографировать животных с двумя головами, четырьмя передними и двумя задними лапами, а также двумя хвостами, которые, кроме того, были скреплены панцирями. Вскоре появились и те, кто стал предлагать за черепах деньги. Но семья не спешит с ними расставаться, потому что уже успела полюбить.
Они такие маленькие и беспомощные, мы заботимся о них. Может, когда они подрастут и окрепнут, мы передадим их в учреждение, которое занимается уходом за такими животными. Они для нас бесценны
Освальдо Лопес Ромеро
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