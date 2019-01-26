Кольцо 93-летнего старика, потерянное 45 лет назад, нашлось в моторе его машины

93-летний Рэй Шмуекер из Петерсбурга, штат Айова, потерял своё обручальное кольцо много лет назад. И вот теперь покупатель его старого автомобиля нашёл украшение в двигателе, рассказывает People.

Рэй Шмуекер потерял обручальное кольцо зимой 1974 года. Поиски ни к чему не привели, и его жена заказала у ювелиров копию украшения. С тех пор мужчина не вспоминал о потере и уж точно не рассчитывал, что кольцо неожиданно вернётся к нему.

Недавно Шмуекер решил продать свой Oldsmobile 1972 года выпуска, который давно пылился в гараже. Старик думал, что машина сгодится лишь на металлолом, но ею заинтересовался коллекционер Уилл Фрай. Он решил пустить автомобиль на запчасти для ремонта своего Oldsmobile 1969 года.

Когда Фрай принялся разбирать и прочищать мотор, из него выпало нечто, перемазанное машинным маслом. Мужчина пригляделся и понял, что это кольцо. Он сразу же позвонил предыдущему владельцу и ошарашил его находкой.

Я действительно дорожил этим кольцом, но и не мечтал увидеть его снова Рэй Шмуекер

К несчастью, жена Рэя не дожила до возвращения обручального кольца — несколько лет назад она скончалась от рака молочной железы. Но его дочь, у которой недавно обнаружили то же самое заболевание, уверена, что обретение кольца — добрый знак.