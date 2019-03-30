В Англии на стройке нашли "айфон бронзового века", пролежавший в гробу 4000 лет

Археологи уверены, что случайно обнаруженный предмет принадлежал уважаемой особе и представлял огромную ценность для современников похороненной женщины.

Удивительная находка была сделана строителями в городке Вулере, на северо-западе Англии. Во время рытья траншеи для прокладки труб они наткнулись на большую каменную плиту, которая оказалась частью древней гробницы. Внутри были обнаружены останки женщины, похороненной, предположительно, в 2200−1750 гг. до н.э. В могиле лежал острый кремнёвый нож, который археологи сразу окрестили "айфоном бронзового века".

Для людей того времени этот предмет был так же ценен, как для нас — смартфон последнего поколения. Это универсальный инструмент, который использовался для охоты, разделки туш и нарезки овощей. Плюс ко всему он выглядит довольно элегантно Роджер Микет, археолог

По словам учёных, кем бы ни была похоронена в гробнице женщина, её очень любили и уважали: нож положили в могилу, чтобы она могла воспользоваться им в загробной жизни.

Это бесценная находка! Настоящая капсула времени! Могила появилась здесь за столетие до того, как был похоронен Тутанхамон Роджер Микет, археолог

Во время раскопок были найдены и другие предметы, представляющие интерес для науки. Сейчас их вместе с останками исследуют в лаборатории, чтобы выяснить возраст усопшей и от чего она умерла.

Эти предметы только кажутся простыми. Вот что будет, если разрезать их пополам