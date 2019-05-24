У девушки украли кошелёк, и он вернулся к ней 10 лет спустя с милой запиской

Теперь Бекка Милсом из Кардиффа (Уэльс) разыскивает таинственного незнакомца, который прислал ей украденные вещи, чтобы поблагодарить.

Сейчас 28-летняя Бекка — менеджер по работе с клиентами, а десять лет назад была простой студенткой-первокурсницей. В роковой день в 2009 году девушка отправилась погулять со своей собакой и оставила машину без присмотра. А когда через двадцать минут вернулась, обнаружила, что автомобиль вскрыт, а её сумочка украдена.

На месте Бекка нашла записку, где очевидцы рассказали, как спугнули грабителей, иначе они украли бы и другие вещи. Студентка погоревала, ведь пропал кошелёк вместе с банковскими картами, удостоверениями и страховым свидетельством. Но даже не надеялась увидеть его снова, пишет Daily Mail.

Однако судьба распорядилась иначе. Спустя десять лет на адрес отца Бекки пришла посылка с похищенными вещами, к которой прилагалась милая записка. Парень по имени Джордж писал, что случайно нашёл кошелёк и решил на всякий случай отправить его хозяйке. Удивлению девушки не было предела. По её словам, этот трогательный поступок укрепил её веру в людей. Теперь Бекка хочет разыскать Джорджа, чтобы сказать ему спасибо.

Надеюсь, это письмо застанет вас в добром здравии. Я наткнулся на ваш бумажник, когда наблюдал за расчисткой растительности на дороге. Думаю, ваши бонусные карты уже не действуют. Но надеюсь, снова пригодятся водительское удостоверение и страховое Из текста записки

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